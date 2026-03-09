"Nie był zwykłym dowódcą". "Bohater Ukrainy" zginął w walce powietrznej
Nie żyje pułkownik Ołeksandr Dowgacz, dowódca 39 Brygady Lotnictwa Taktycznego - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. Mężczyzna zginął podczas walk z Rosjanami na kierunku wschodnim. "Po raz kolejny wykonał misję bojową, niestety, tym razem kosztem własnego życia" - napisano w komunikacie ukraińskiej armii.
W skrócie
- Pułkownik Ołeksandr Dowgacz, dowódca 39 Brygady Lotnictwa Taktycznego, zginął podczas walk z Rosjanami na kierunku wschodnim.
- Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Dowgacz zginął "w warunkach znacznej przewagi powietrznej wroga i silnego oporu ze strony rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej".
- Ukraińska armia podkreśliła, że Dowgacz wielokrotnie wykonywał ryzykowne misje bojowe, atakując rosyjskie cele i zapewniając osłonę ukraińskim samolotom.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak przekazano w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Ołeksandr Dowgacz zginął "w warunkach znacznej przewagi powietrznej wroga i silnego oporu ze strony rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej". Dokładne okoliczności jego śmierci są ustalane.
"Po raz kolejny wykonał misję bojową, niestety, tym razem kosztem własnego życia" - dodano. Ołeksandr Dowgacz był dowódcą 39 Brygady Lotnictwa Taktycznego. Otrzymał status "Bohatera Ukrainy" - najwyższy tytuł honorowy tego kraju.
Wojna w Ukrainie. Nie żyje Ołeksandr Dowgacz, dowódca 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego
Jak podkreśla ukraińska armia, Dowgacz "nie był zwykłym dowódcą". "Od pierwszy dni pełnoskalowej inwazji Rosji jego brygada przeprowadzała precyzyjne i skuteczne ataki na rosyjskie siły zbrojne" - zaznaczono.
Pułkownik wykonał setki lotów bojowych, podczas których atakował rosyjskie stanowiska dowodzenia, systemy łączności i sprzęt. Wielokrotnie zapewniał osłonę ukraińskim samolotom szturmowym i bombowym, niszczył wrogie drony i pociski rakietowe.
"Jako pierwszy ruszał do boju, podejmował się najbardziej ryzykownych zadań i inspirował swoich podwładnych do śmiałych i zdecydowanych działań" - napisano.
Źródło: Ukraińska Prawda