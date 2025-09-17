Ukraina Rosja
"Nie będą w stanie chronić ludzi". Zełenski o ewentualnym ataku na Polskę

Paulina Eliza Godlewska

- Polska nie będzie w stanie chronić ludzi, jeśli dojdzie do zmasowanego ataku - powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił jednak, że to zrozumiałe, bo nasz kraj nie znajduje się w stanie wojny. Ukraiński przywódca zaznaczył również, że Kijów jest gotowy szkolić naszych żołnierzy.

Wołodymyr Zełenski o ewentualnym ataku Rosji na Polskę
Wołodymyr Zełenski o ewentualnym ataku Rosji na PolskęSERGEY DOLZHENKO / EPA / AA / Abaca Press Agencja FORUM

  • Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Polska nie jest w stanie ochronić ludności w razie zmasowanego ataku.
  • Prezydent Ukrainy zapewnił o gotowości Kijowa do szkolenia i wsparcia polskich żołnierzy w zakresie obrony powietrznej.
  • NATO-wskie siły rozpoczęły operację 'Wschodnia Straż' po wtargnięciu rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej.
W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla Sky News Wołodymyr Zełenski odniósł się do wtargnięcia rosyjskich dronów w nocy z 10 na 11 września.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Polska nie będzie w stanie ochronić ludzi

W tym samym czasie armia Kijowa zmagała się z masowym atakiem Rosji, która posłała do Ukrainy ponad 800 dronów. Zełenski zaznaczył, że siłom zbrojnym Ukrainy udało się zestrzelić 700 bezzałogowców.

- Można to porównać np. z Polską. To nie jest krytyka wobec naszych polskich przyjaciół - oni nie są w stanie wojny, więc jasne jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównamy: 810, a my zestrzeliliśmy ponad 700 z nich, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów, a zestrzelili cztery. Nie mieli rakiet, nie mieli pocisków balistycznych itd. - powiedział Zełenski.

- I oczywiście nie będą w stanie ochronić ludzi, jeśli dojdzie do zmasowanego ataku - dodał.

    Prezydent Ukrainy podkreślił jednak, że Kijów jest gotowy wspierać Polskę i inne kraje NATO w obronie ich przestrzeni powietrznej.

    - Możemy uczyć, możemy szkolić, oni są naszym partnerem - dodał, dziękując Polsce za udzielane wsparcie od pierwszych dni wojny.

    Wołodymyr Zełenski: Rosja planuje dwie ofensywy

    Prezydent Zełenski w wywiadzie wspomniał również, że Ukraina powstrzymała trzy rosyjskie ofensywy, ale Moskwa planuje dwie kolejne.

    Zełenski dodał, że Rosjanie ponieśli ciężkie straty w ludziach i sprzęcie i są teraz pod wielką presją.

    Jednocześnie zaznaczył, że siły ukraińskie potrzebują wsparcia militarnego i finansowego, by powstrzymać dwie nadchodzące ofensywy Rosji.

    Drony nad Polską. Ruszyła Operacja "Wschodni Strażnik"

    W nocy z 10 na 11 września w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie drony. Początkowo podawano, że było ich 19, prezydencki szef Biura Polityki Międzynarodowej przekazał następnie, że mowa o 21 bezzałogowcach.

    Polska armia wraz z sojusznikami z NATO zestrzeliła kilka wrogich dronów.

    Tego samego dnia Polska wystąpiła do NATO z wnioskiem o uruchomienie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego i w ciągu kilku godzin odbyły się konsultacje w ramach tego formatu. Ich efektem jest operacja Wschodni Strażnik.

    W misji obrony powietrznej nad Polską mają lub już uczestniczą m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale, niemieckie Eurofightery i brytyjskie myśliwce Typhoon.

