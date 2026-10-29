W skrócie Siły Zbrojne Ukrainy przy pomocy pocisku "Neptun" zniszczyły na lotnisku Marynowka w obwodzie wołgogradzkim dwa rosyjskie myśliwce Su-34.

Wartość eksportowa jednego myśliwca-bombowca Su-34 wynosi około 50 mln dolarów, a od początku inwazji Rosja straciła łącznie 43 maszyny tego typu.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że minionej nocy nad terytorium kraju zestrzelono 1214 ukraińskich dronów, co wymusiło ograniczenia na lotniskach w Moskwie.

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Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że w czwartek zaatakowały lotnisko Marynowka w obwodzie wołgogradzkim w Rosji. Do uderzenia doszło z pomocą pocisku manewrującego "Neptun". W jego wyniku zniszczone zostały dwa rosyjskie myśliwce bombowe Su-34.

Wojskowi wyjaśnili, że zniszczone samoloty są jednym z kluczowych elementów rosyjskiego lotnictwa uderzeniowego w wojnie z Ukrainą. To one wystrzeliwują kierowane bomby lotnicze, które atakują cele naziemne. Wartość eksportowa jednego myśliwca-bombowca wynosi około 50 mln dolarów.

Rosja. Ukraińcy zaatakowali lotnisko, zniszczono dwa bombowce

Portal wojskowy "Militarnyi" poinformował, że wcześniej na terenie lotniska ogłoszono zagrożenie ze strony dronów. Następnie satelity zarejestrowały tam pożar. Ponadto około godz. 2.28 w rejonie płyty postojowej dla samolotów odnotowano "nienormalny wzrost temperatury".

Jako pierwszy o ataku informował anonimowy rosyjski kanał na Telegramie. Z jego relacji wynikało, że w trakcie uderzenia życie miało stracić dwóch żołnierzy, a co najmniej dwóch kolejnych miało zostać rannych. Informacje te nie zostały na ten moment potwierdzone przez wojsko.

Przypomnijmy, że z szacunków Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) na dzień 22 października wynikało, że Rosja miała w służbie około 140 samolotów typu Su-34.

Według danych wywiadowczych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zniszczono 43 maszyny tego typu. Ponadto uszkodzonych zostało kolejnych siedem Su-34.

Dodajmy, że w październiku ukraińskim żołnierzom udało się też trafić sześć samolotów Su-34M. Z wyliczeń wynika, że uderzenia te wyrządziły Rosji straty na poziomie co najmniej 150 milionów dolarów.

Wojna Rosji z Ukrainą. Drony nad Moskwą, wprowadzono ograniczenia na lotniskach

Atak na lotnisko Marynowka w obwodzie wołgogradzkim to niejedyne uderzenie, do którego doszło w czwartek na terenie Rosji. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało bowiem, że minionej nocy zestrzelono 1214 ukraińskich dronów.

Obiekty zostały przechwycone nad blisko dwudziestoma obwodami, w tym m.in. nad obwodami briańskim, białogrodzkim, woroneskim, samarskim i regionem moskiewskim.

"Zneutralizowano" także większość dronów, którymi od środy atakowano rosyjską stolicę - podał w komunikacie mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Portal Meduza podawał, że na trzech moskiewskich lotniskach (Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskie) wprowadzono nad ranem ograniczenia dotyczące lotów. Dwie godziny później porty wróciły do normalnego trybu pracy. Według rosyjskiej agencji TASS dwa samoloty lecące z Turcji do Moskwy zawróciły z powodu utrudnień w Rosji.

Źródła: Obronka, Unian, Reuters, Meduza



