Wojna w Ukrainie

Negocjacje w sprawie sankcji na Rosję. Blokada Węgier

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych nie przyniosło konsensusu w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję. Powodem był sprzeciw Węgier, które już wcześniej zapowiadały takie działanie, żądając od Ukrainy wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń". - To akt sabotażu politycznego - określi działania Budapesztu premier Donald Tusk.

Mężczyzna w garniturze udziela wypowiedzi dla mediów, otoczony mikrofonami różnych stacji telewizyjnych i flagami Unii Europejskiej w tle.
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter SzijjartoJOHN THYSAFP

W skrócie

  • Brak konsensusu wśród unijnych ministrów spraw zagranicznych w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję wynikał ze sprzeciwu Węgier.
  • Premier Donald Tusk określił działania rządu węgierskiego jako "akt sabotażu politycznego", utrudniający pomoc Ukrainie.
  • Węgry uzależniają zgodę na sankcje od wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę.
Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że poniedziałkowe posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli nie przyniosło konsensusu w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję z powodu blokady ze strony Węgier.

Sikorski przekazał, że "szantaż Węgier" wobec Ukrainy spotkał się z niezadowoleniem większości unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy zaapelowali do Budapesztu, by odstąpił od blokowania sankcji. Nowe restrykcje miały zostać przyjęte we wtorek, 24 lutego, w czwartą rocznicę pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Pakiet sankcji na Rosję wstrzymany. "Akt sabotażu politycznego"

Szef MSZ Sikorski przypomniał, że Węgry stosują szantaż nie po raz pierwszy - stosowały go już w przypadku Europejskiego Funduszu Pokojowego (chodzi o zwroty na rzecz krajów, które na początku wojny wysłały sprzęt do Ukrainy) i w sprawie uruchomienia pierwszego klastra negocjacyjnego w rozmowach akcesyjnych UE z Ukrainą.

- Działania rządu węgierskiego to akt sabotażu politycznego, który utrudnia pomoc Ukrainie - mówił premier Donald Tusk podczas wspólnej konferencji z szefem norweskiego rządu Jonasem Gahrem Størem.

    Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Sikorski zabrał głos

    Sikorski zapytany o możliwość zorganizowania w najbliższym czasie szczytu przywódców Ukrainy i Rosji, co sugerował specjalny wysłannik USA Steve Witkoff, Sikorski powiedział, że "nie jest zwolennikiem nieprzygotowanych szczytów".

    - Mieliśmy już szczyt na Alasce (z udziałem przywódców USA i Rosji - red.), który nie przyniósł postępów. Szczyty powinny przypieczętować wynik negocjacji na niższych szczeblach. A moim zdaniem stanowiska negocjacyjne Rosji i Ukrainy są jeszcze daleko od siebie - powiedział szef MSZ. Dodał, że wolałby mniej spektakularnych szczytów, a więcej wywierania nacisku na agresora.

      Europa a negocjacje pokojowe. Szef MSZ wskazał potencjalnych przedstawicieli

      Sikorski powiedział też, że wielokrotnie podkreślał, że negocjacje pokojowe nie powinny się odbywać bez udziału Europy. Na pytanie, kogo z Unii Europejskiej widziałby przy stole rozmów, minister ocenił, że odpowiedź jest dość oczywista, bo skoro w traktatach państwa członkowskie zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej, to muszą umożliwić przedstawicielom UE reprezentować Unię jako całość. W tej sytuacji na szczeblu ministrów Unię powinna reprezentować szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, a na szczeblu szefów rządów i głów państw - przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

      - Jeżeli poszczególne państwa będą coś uzgadniały, a potem bokiem próbowały dochodzić do czegoś na płaszczyźnie dwustronnej, to nie możemy się dziwić, że głos Europy jest osłabiony. Ja chciałbym, żeby głos Unii był skuteczny, bo to służy także naszym interesom, tak handlowym, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa - ocenił minister.

        Bez porozumienia w sprawie sankcji na Rosję. W tle spór wokół rurociągu "Przyjaźń"

        Węgry już wcześniej zapowiadały zablokowanie 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oświadczył, że dopóki transport rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" nie zostanie wznowiony, Budapeszt nie pozwoli na podjęcie "ważnych dla Kijowa decyzji".

        Władze Węgier i Słowacji uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy naftowej, wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę, zagroziły wstrzymaniem przesyłu energii elektrycznej, a także - w przypadku Węgier - gazu. Ponadto szef węgierskiej dyplomacji oświadczył w piątek, że Budapeszt będzie blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry.

        Rurociąg "Przyjaźń" służył do ubiegłego miesiąca do tranzytu rosyjskiej ropy przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację. Ukraińskie władze poinformowały, że ta sieć przesyłowa została uszkodzona pod koniec stycznia podczas rosyjskiego ataku, co skutkowało wstrzymaniem dostaw ropy. Władze w Kijowie zapowiedziały, że rozpoczęły naprawę, ale Budapeszt i Bratysława zarzuciły Ukraińcom intencjonalne zablokowanie tranzytu.

        Atak na przepompownię ropy w Kaleikinie w Tatarstanie. Rosyjski punkt strategiczny uszkodzony
        Wojna w Ukrainie

        Uderzenie w serce rurociągu "Przyjaźń". Pożar rosyjskiej przepompowni ropy

