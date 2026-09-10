W skrócie Dyrektor CIA John Ratcliffe ma objąć większą rolę w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich, a udział Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa może zostać ograniczony.

Rozmowy prowadzone przez dotychczasowych wysłanników Donalda Trumpa nie przyniosły postępu, a między Johnem Ratcliffem a Steve'em Witkoffem dochodziło do sporów kompetencyjnych.

Witkoff i Kushner mogą zostać odsunięci od mediacji z Rosją i Ukrainą i ponownie skupić się na sprawach Bliskiego Wschodu.

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Urzędnicy bliscy Johnowi Ratcliffowi przekazali swoim europejskim kolegom, że szef CIA będzie odgrywał większą rolę w pozostających w impasie negocjacjach, których celem jest zakończenie trwającej blisko cztery i pół roku wojny - przekazał w środę "Financial Times".

Negocjacje Rosja-Ukraina. Media: John Ratcliffe może odegrać większą rolę

Dotychczas rozmowami z Rosją i Ukrainą zajmowali sięSteve Witkoff, wieloletni przyjaciel Donalda Trumpa, oficjalnie sprawujący urząd specjalnego wysłannika prezydenta ds. misji pokojowych, oraz Jared Kushner, który formalnie nie zajmuje żadnego stanowiska, a prywatnie jest zięciem amerykańskiego przywódcy.

Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie tej zmiany - dodał "Financial Times", powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Trwające ponad półtora roku mediacje nie przyniosły niemal żadnego postępu, a rosyjski przywódca Władimir Putin nie chce ustąpić ze swoich twardych żądań - przypomniała gazeta.

Moskwa domaga się między innymi, by Kijów oddał pozostającą pod jego kontrolą część Donbasu i zrezygnował z aspiracji do członkostwa w NATO. Ukraina odrzuca te warunki. Amerykańskie wysiłki dyplomatyczne dodatkowo osłabły wraz z wybuchem wojny USA z Iranem w lutym.

"Luźne podejście Witkoffa, które omija ograniczenia tradycyjnej dyplomacji na rzecz bezpośrednich kontaktów, przypominających zawieranie transakcji na nowojorskim rynku nieruchomości frustrowało Rosję, Ukrainę i zachodnich sojuszników Kijowa" - zaznaczył dziennik. Brytyjska gazeta dodała, że dochodziło również do sporów kompetencyjnych między Ratcliffem a Witkoffem.

Impas w mediacjach Rosja-Ukraina. Kushner i Witkoff zostaną odsunięci?

Szef CIA pod koniec sierpnia poleciał z niezapowiedzianą wizytą do Moskwy, w czasie której rozmawiał z wyższymi urzędnikami rosyjskiego wywiadu o wojnach w Ukrainie i Iranie, a także hybrydowych pogróżkach Kremla wobec Europy - napisał "Financial Times".

Kilka dni później do Moskwy i Kijowa udali się Witkoff z Kushnerem, ale według osób zaznajomionych z sytuacją nie przywieźli niemal żadnych nowych propozycji; nic nie wskazuje również na to, by zmieniło się stanowisko Putina - dodała gazeta.

Jedno ze źródeł dziennika podkreśliło, że wojna w Ukrainie "to bardzo złożony konflikt", którego rozwiązanie wymaga "systematycznej, zorganizowanej pracy w pełnym wymiarze", a obecni negocjatorzy nie mają takiego podejścia.

Według "Financial Times" Witkoff i Kushner odsunięci od mediacji z Rosją i Ukrainą mogliby ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem.



