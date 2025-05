- Głównym celem rozmów w Stambule jest zawieszenie broni (…) Jeśli z Federacji Rosyjskiej nadejdzie sygnał, że bezwarunkowe z awieszenie broni może nastąpić tylko między przywódcami krajów, to jestem tutaj - podkreślił ukraiński przywódca.

- Rosja powiedziała, że Putin jest gotowy do bezpośrednich negocjacji, a potem wszystko się zmieniło . Jesteśmy gotowi do bezpośrednich negocjacji. Jeśli zawieszenie broni może zostać osiągnięte bez przywódców, nie mam żadnych pytań - dodał.

Według prezydenta Ukrainy brak obecności Władimira Putina w Stambule to sygnał, że Rosja nie chce aby wojna się skończyła .

- Putin nie przyjechał, więc ja, szef SBU i szef Sztabu Generalnego nie mamy nic do roboty w Stambule - przekonywał.

Rozmowy pokojowe w Stambule. "Jesteśmy gotowi do pracy"

Chwilę przed konferencją Wołodymyra Zełenskiego do dziennikarzy zgromadzonych w Stambule wyszedł szef rosyjskiej delegacji Władimir Medinski .

- Jesteśmy gotowi do pracy, do wznowienia negocjacji w Stambule. Jesteśmy gotowi na możliwe kompromisy, do ich omówienia - stwierdził.