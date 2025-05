Częściowo potwierdził to również sam prezydent Trump podczas przemówienia na Amerykańsko-Saudyjskim Forum Inwestycyjnym w Rijadzie . - Co bardzo ważne, rozmowy odbędą się w Turcji pod koniec tego tygodnia, prawdopodobnie w czwartek, i mogą przynieść całkiem niezłe rezultaty - wskazał.

- Nasi ludzie tam pojadą . Marco (Rubio) tam pojedzie, inni też pojadą i zobaczymy, czy uda nam się to załatwić - powiedział Trump, dziękując przy tym Arabii Saudyjskiej za jej wkład w rozmowy pokojowe.

Jeszcze w poniedziałek prezydent USA mówił, że możliwe jest, że on sam wybierze się do Turcji, "jeśli uzna, że będzie to pomocne". - Wydaje mi się, że jest taka możliwość - przekazał wówczas reporterom Trump.