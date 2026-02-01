W skrócie Negocjacje pokojowe Ukrainy, Rosji i USA będą kontynuowane 4 i 5 lutego w Abu Zabi.

Ukraina nie godzi się na straty terytorialne, a status Donbasu pozostaje "czerwoną linią”.

Rosja prowadzi intensywne ataki na Ukrainę, używając dronów, bomb i rakiet, co powoduje konieczność codziennego uzupełniania systemów obrony powietrznej.

"Nasz zespół negocjacyjny właśnie przedstawił raport. Ustalono daty kolejnych spotkań trójstronnych - 4 i 5 lutego w Abu Zabi" - poinformował w niedzielę na platformie X prezydent Ukrainy.

"Ukraina jest gotowa na merytoryczną dyskusję i zależy nam na tym, aby jej wynik przybliżył nas do prawdziwego i godnego zakończenia wojny" - zaznaczył Wołodymyr Zełenski.

W sobotę Zełenski powiedział, że strona ukraińska "liczy na spotkania w przyszłym tygodniu". Według ukraińskiego przywódcy możliwa zmiana terminu i miejsca spotkania związana jest z tym, że "coś dzieje się w sytuacji między Ameryką a Iranem".

Wojna w Ukrainie. Zełenski jasno, chce spotkania z Putinem

Donald Trump mówił w piątek dziennikarzom, że uważa, iż porozumienie między Ukrainą i Rosją jest coraz bliżej, lecz nie ujawnił, dlaczego tak sądzi.

Zełenski, udzielając wywiadu czeskim mediom, sugerował, że sporne kwestie terytorialne można rozwiązać tylko w rozmowie twarzą w twarz z Władimirem Putinem.

- Nie sądzę, aby te problemy mógł rozwiązać ktokolwiek inny niż głowy państw - tłumaczył. Przypomnijmy, "czerwoną linię" stanowi status Donbasu. Rosja chce przejąć kontrolę nad tym strategicznym regionem, ale część jego obszaru nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w Abu Zabi 23 i 24 stycznia.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Rakiety do systemów obrony powietrznej są potrzebne każdego dnia

Wołodymyr Zełenski w niedzielę zdał raport z sytuacji w Ukrainie. Kreml celuje obecnie przede wszystkim w logistykę i połączenia transportowe - oświadczył.

"Obecnie uderzenia trwają. W ciągu minionego tygodnia Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie ponad 980 dronów uderzeniowych, niemal 1,1 tys. kierowanych bomb lotniczych oraz dwie rakiety" - napisał w komunikatorze Telegram.

"W wielu regionach Ukrainy trwają prace remontowe związane z odbudową infrastruktury krytycznej. Tylko w styczniu Rosja użyła przeciwko nam ponad 6 tys. dronów uderzeniowych, około 5,5 tys. kierowanych bomb lotniczych oraz 158 rakiet różnych typów" - dodał.

Zełenski podkreślił przy tym, że niemal wszystkie te ataki wymierzone były w infrastrukturę podtrzymującą normalne funkcjonowanie ludzi, w tym obiekty energetyki i kolej.

Powtórzył, że jego kraj nadal potrzebuje środków obrony powietrznej. "Rakiety do systemów Patriot, NASAMS, F-16 oraz innych platform są potrzebne każdego dnia. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy to rozumieją i (nam) pomagają" - oświadczył ukraiński prezydent.

