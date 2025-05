"Sam fakt rozważania Watykanu jako ewentualnego gospodarza przyszłych negocjacji między Kijowem i Moskwą - bez względu na to, czy się on skonkretyzuje - umieszcza dyplomację Stolicy Apostolskiej ponownie w pierwszym rzędzie sceny (dyplomatycznej) pod wpływem nowych wiatrów wiejących od wyboru Leona XIV" - twierdzi francuska agencja.

Obecnie Ukraina rozmawia z trzema krajami, które mogłyby teoretycznie gościć nowe negocjacje: z Turcją, Watykanem i Szwajcarią - napisała AFP, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

"Wszystko jest jeszcze w bardzo wczesnym stadium", ale Watykan "mógłby stanowić dobrą platformę, gdyż jest to ośrodek moralny zrozumiały dla wszystkich "- oceniło cytowane źródło.

Unijne źródło dyplomatyczne w Rzymie powiedziało AFP, że "Stolica Apostolska chciałaby tego, gdyż umieściłoby ją to ponownie na światowej szachownicy dyplomatycznej po okresie pontyfikatu Franciszka, gdy wydawało się, że wypadła z gry w sprawie Ziemi Świętej i Ukrainy".

W środę prezydent Finlandii Alexander Stubb poinformował, że już w przyszłym tygodniu mogą odbyć się "techniczne" rozmowy między Rosją a Ukrainą w Watykanie. Jednak w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że jak do tej pory nie doszło do porozumienia w tej sprawie . - Nie ma żadnych konkretnych uzgodnień jak chodzi o kolejne spotkania. Ta sprawa musi jeszcze zostać ustalona - stwierdził współpracownik Władimira Putina

Rozmowy w Watykanie. Co na to Putin?

"Od rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. Stolica Apostolska ma na pieńku z poplecznikiem Putina, rosyjskim patriarchą prawosławnym Cyrylem, którego poglądy zradykalizowały się do tego stopnia, że wspominał o 'świętej wojnie' (z Ukrainą), co plasuje się na przeciwległym biegunie w stosunku do licznych apeli o pokój Kościoła katolickiego" - pisze AFP.