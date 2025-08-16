Prezydencki urzędnik zdradził, że Nawrocki podczas wideokonferencji z udziałem Donalda Trumpa, zwrócił amerykańskiemu przywódcy uwagę na kilka kwestii. Na początku wyraził zadowolenie z rozmowy prezydentów USA i Rosji, uznając to za krok w dobrym kierunku.

W dalszej części rozmowy Nawrocki przestrzegł jednak Donalda Trumpa przed zawieraniem umów z Władimirem Putinem.

Nawrocki ostrzegł Trumpa przed Putinem. "Należy rozmawiać twardo"

- Druga część wypowiedzi pana prezydenta Karola Nawrockiego skoncentrowała się na zwróceniu uwagi na to, że z Władimirem Putinem należy rozmawiać bardzo ostrożnie, bardzo twardo i konsekwentnie, ale też mieć na uwadze, że Putin wielokrotnie już łamał dawane słowo i nie trzymał się ustaleń, które zapadały podczas spotkań z jego udziałem - zdradził Leśkiewicz.

Polski przywódca miał zdecydowanie podkreślić, że żadne rozmowy o pokoju nie mogą się toczyć bez udziału Ukraińców.

- Pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie podkreślił, że nic o Ukrainie, bez Ukrainy - zastrzegł rzecznik.

Prezydencki urzędnik odniósł się także do medialnych spekulacji o gwarancjach, które Trump miał obiecać Ukrainie.

- Pojawił się temat gwarancji bezpieczeństwa, ale to był jeden z punktów tej rozmowy, w bardzo jeszcze ogólnym zarysie omawianych. Podjęto rozmowy dotyczące tego, jak zagwarantować bezpieczeństwo na Ukrainie w momencie, kiedy już dojdzie do jakichś konkretnych ustaleń, ustaleń związanych z warunkami zawarcia pokój - wyjaśnił Leśkiweicz.

Dodał, że "Trumpowi bez wątpienia zależy na pokoju i będzie on o tym rozmawiał z prezydentem Zełenskim".

Kwestia wojsk USA w Europie

Rzecznik prezydenta został także zapytany o kwestię ewentualnego wycofania części amerykańskich wojsk z Europy, w tym z Polski. Niedawno na ten temat niejednoznacznie wypowiadał się Trump.

- W żaden sposób nie stanęły na agendzie jakiekolwiek dyskusje, dotyczące redukcji wojsk amerykańskich, czy to w Europie, czy w Polsce - podkreślił Leśkiewicz.

Dodał jednak, że kwestia obecności żołnierzy USA w Polsce będzie szczegółowo omawiana podczas spotkania Nawrockiego z Trumpem, które odbędzie się trzeciego września w Stanach Zjednoczonych.

