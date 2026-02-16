Wojna w Ukrainie
"Nawet w najbliższych godzinach". Pilne ostrzeżenie w całej Ukrainie

Agata Sucharska

Ukraina przygotowuje się na możliwy zmasowany atak Rosji, który - według informacji wywiadowczych - może nastąpić nawet w najbliższych godzinach. Władze w Kijowie postawiły obronę powietrzną w stan najwyższej gotowości i zlecają pilne wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym obiektów energetycznych.

Mężczyzna w ciemnym ubraniu stoi na tle fragmentu mapy z zaznaczonymi strefami działań oraz trzema myśliwcami lecącymi w formacji, na niebie widoczne są białe smugi za samolotami.
Ukraina szykuje się na możliwy masowy atak RosjanGETTY IMAGES NORTH AMERICA x Photo by MICHAELA STACHE x deepstatemap.liveAFP

W skrócie

  • Ołeksij Hetman ocenił, że pogorszenie warunków pogodowych zwiększa ryzyko rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę tej nocy.
  • Przegrupowanie rosyjskiego lotnictwa, w tym przeniesienie bombowców Tu-95MS, zostało odnotowane przez monitorujące kanały.
  • Wołodymyr Zełenski polecił przygotowanie dodatkowych środków ochrony i podkreślił konieczność realizacji międzynarodowych porozumień dotyczących wsparcia obrony.
Rosjanie mogli odłożyć zmasowany atak ze względu na warunki pogodowe, jednak obecnie są one dla nich bardziej sprzyjające - ocenił w komentarzu dla ukraińskich mediów Ołeksij Hetman, weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej i major rezerwy.

Rosjanie przemieszczają lotnictwo. Do ataku może dojść w najbliższych godzinach

Według Hetmana o planach ataku mówi się od co najmniej tygodnia. Niekorzystne warunki atmosferyczne - przede wszystkim czyste niebo - sprzyjały dotąd pracy ukraińskich mobilnych grup zwalczających drony typu "Shahed".

Obecnie jednak pogorszenie widoczności z powodu opadów śniegu może działać na korzyść rosyjskich sił.

    Ekspert odniósł się także do doniesień o przegrupowaniu rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Monitorujące sytuację kanały informowały o przeniesieniu trzech bombowców Tu-95MS z lotniska "Ukrainka" w obwodzie amurskim w Rosji.

    Maszyny te są wykorzystywane głównie do odpalania pocisków manewrujących Ch-101. Zdaniem Hetmana istnieje realne ryzyko, że "taki atak może się zdarzyć tej nocy", więc syren alarmowych nie należy lekceważyć.

    Wojna w Ukrainie. Zełenski apeluje o przyspieszenie dostaw rakiet

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że polecił dowództwu Sił Powietrznych, Ministerstwu Obrony oraz operatorowi sieci energetycznej Ukrenergo przygotowanie dodatkowych środków ochrony w związku z informacjami wywiadu o planowanym zmasowanym uderzeniu Rosji.

    Tego samego dnia podczas narady dotyczącej sytuacji w regionach kraju Zełenski wysłuchał raportu na temat skutków nocnego ostrzału - rosyjskie wojska ponownie zaatakowały obiekty infrastruktury energetycznej.

    Ukraińska obrona powietrzna - jak podkreślił prezydent - zadziałała skutecznie, jednak zagrożenie pozostaje wysokie.

      Zełenski zaznaczył, że każda rosyjska rakieta jest odpowiedzią agresora na międzynarodowe apele o zakończenie wojny. - Dlatego nalegamy: tylko przy wystarczającej presji na Rosję i jasnych gwarancjach bezpieczeństwa Ukraina może naprawdę zakończyć tę wojnę - podkreślił Zełenski.

      Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

      Szef państwa przypomniał również o rozmowach prowadzonych podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie kwestia ochrony infrastruktury energetycznej była jednym z kluczowych tematów z partnerami zagranicznymi.

      - W nadchodzących dniach konieczne jest wdrożenie istniejących porozumień. Pracujemy także nad przyspieszeniem dostaw rakiet do obrony powietrznej, to jest stały priorytet - oświadczył ukraiński przywódca.

      Źródło: Unian, Ukrainska Prawda

