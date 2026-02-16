W skrócie Ołeksij Hetman ocenił, że pogorszenie warunków pogodowych zwiększa ryzyko rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę tej nocy.

Przegrupowanie rosyjskiego lotnictwa, w tym przeniesienie bombowców Tu-95MS, zostało odnotowane przez monitorujące kanały.

Wołodymyr Zełenski polecił przygotowanie dodatkowych środków ochrony i podkreślił konieczność realizacji międzynarodowych porozumień dotyczących wsparcia obrony.

Rosjanie mogli odłożyć zmasowany atak ze względu na warunki pogodowe, jednak obecnie są one dla nich bardziej sprzyjające - ocenił w komentarzu dla ukraińskich mediów Ołeksij Hetman, weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej i major rezerwy.

Rosjanie przemieszczają lotnictwo. Do ataku może dojść w najbliższych godzinach

Według Hetmana o planach ataku mówi się od co najmniej tygodnia. Niekorzystne warunki atmosferyczne - przede wszystkim czyste niebo - sprzyjały dotąd pracy ukraińskich mobilnych grup zwalczających drony typu "Shahed".

Obecnie jednak pogorszenie widoczności z powodu opadów śniegu może działać na korzyść rosyjskich sił.

Ekspert odniósł się także do doniesień o przegrupowaniu rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Monitorujące sytuację kanały informowały o przeniesieniu trzech bombowców Tu-95MS z lotniska "Ukrainka" w obwodzie amurskim w Rosji.

Maszyny te są wykorzystywane głównie do odpalania pocisków manewrujących Ch-101. Zdaniem Hetmana istnieje realne ryzyko, że "taki atak może się zdarzyć tej nocy", więc syren alarmowych nie należy lekceważyć.

Wojna w Ukrainie. Zełenski apeluje o przyspieszenie dostaw rakiet

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że polecił dowództwu Sił Powietrznych, Ministerstwu Obrony oraz operatorowi sieci energetycznej Ukrenergo przygotowanie dodatkowych środków ochrony w związku z informacjami wywiadu o planowanym zmasowanym uderzeniu Rosji.

Tego samego dnia podczas narady dotyczącej sytuacji w regionach kraju Zełenski wysłuchał raportu na temat skutków nocnego ostrzału - rosyjskie wojska ponownie zaatakowały obiekty infrastruktury energetycznej.

Ukraińska obrona powietrzna - jak podkreślił prezydent - zadziałała skutecznie, jednak zagrożenie pozostaje wysokie.

Zełenski zaznaczył, że każda rosyjska rakieta jest odpowiedzią agresora na międzynarodowe apele o zakończenie wojny. - Dlatego nalegamy: tylko przy wystarczającej presji na Rosję i jasnych gwarancjach bezpieczeństwa Ukraina może naprawdę zakończyć tę wojnę - podkreślił Zełenski.

Szef państwa przypomniał również o rozmowach prowadzonych podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie kwestia ochrony infrastruktury energetycznej była jednym z kluczowych tematów z partnerami zagranicznymi.

- W nadchodzących dniach konieczne jest wdrożenie istniejących porozumień. Pracujemy także nad przyspieszeniem dostaw rakiet do obrony powietrznej, to jest stały priorytet - oświadczył ukraiński przywódca.

Źródło: Unian, Ukrainska Prawda

