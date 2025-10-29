W skrócie Szef MON Włoch Guido Crosetto twierdzi, że Ukraina nie ma szans na odzyskanie utraconych terytoriów, nawet przy wsparciu Zachodu.

Polityk wskazuje na wpływ rosyjskiej propagandy i dezinformacji w Europie, szczególnie we Włoszech.

Włoski minister obrony zaapelował o nowe spojrzenie na funkcjonowanie NATO w obliczu zmieniającego się układu sił na świecie.

- Odzyskanie terytoriów utraconych w 2014 r. i po lutym 2022 r. jest dziś przez wszystkich uważane za niemożliwe - stwierdził minister obrony Włoch Guido Crosetto.

Polityk wyraził taką opinię w rozmowie z dziennikarzem Brunonem Vespą.

-Rosja nigdy nie zrezygnuje z zajętych terenów, a Kijów nie będzie miał siły, aby odbić te terytoria, nawet z naszą pomocą - dodał minister.

Polityk zaznaczył, że Putin nie może się z tych terenów wycofać. - Bo zmienił konstytucję, uznając okupowane terytoria za "rosyjskie" pod każdym względem - wyjaśnił.

- A to oznacza, że prezydent Rosji sam postawił się w sytuacji, w której nie może negocjować - podkreślił Crosetto.

Wojna w Ukrainie. Włoski minister o szansach Kijowa na odzyskanie zajętych terytoriów

Minister obrony Włoch wyraził również ubolewanie, że wielu jego rodaków uległo wpływom rosyjskiej propagandy i dezinformacji.

- Rosja prowadzi przeciwko nam hybrydową wojnę. My, jako zwykli obywatele, nawet nie zauważamy, jak ta propaganda przenika do naszych myśli - wyjaśnił.

Polityk zaznaczył, że "rosyjska narracja dociera do odbiorców poprzez zasięgi w sieciach społecznościowych i mediach".

We wrześniu minister Crosetto przekazał, że Włochy nie są gotowe na potencjalny atak ani ze strony Rosji, ani jakiegokolwiek innego kraju.

Polityk wówczas wezwał do ponownego przemyślenia NATO w świetle zmieniającego się układu sił na świecie.

