"Nawet nie mówił po rosyjsku". Najemnik Putina zginął w Ukrainie

W skrócie Obywatel Filipin, walczący po stronie Rosji, zginął w okolicach Nowoseliwki w obwodzie donieckim.

Według informacji ukraińskiego wywiadu został wysłany na front bez odpowiedniego przeszkolenia i nie mówił po rosyjsku.

Ukraińskie służby ostrzegają, że Rosja rekrutuje obcokrajowców i migrantów ekonomicznych do armii za pomocą oszustwa lub gróźb.

John Patrick zginął podczas walk w okolicach Nowoseliwki w obwodzie donieckim. Według informacji podanych przez ukraiński wywiad Filipińczyk został potraktowany przez Rosjan jako "mięso armatnie" - posiadał przy sobie jedynie broń, trochę amunicji oraz kartkę papieru, na której zapisany był jego oddział, numer telefonu oraz imię i nazwisko dowódcy.

Mężczyzna nie mówił po rosyjsku. Ukraiński wywiad ustalił również, że zanim został wysłany na front, Filipińczyk przeszedł tygodniowe szkolenie wojskowe, a gdy został ranny, siły rosyjskie nie próbowały go ewakuować.

Ukraińcy ostrzegają przed podróżami do Rosji. Można skończyć na froncie

"Rosja prowadzi przestępczą praktykę rekrutowania obcokrajowców i migrantów ekonomicznych do swojej armii poprzez oszustwa lub presję - obcokrajowcy dostają wybór: albo służba na tyłach, albo groźba problemów z policją" - stwierdził ukraiński wywiad.

"Ministerstwo obrony Ukrainy ostrzega obcokrajowców przed wyjazdami do Federacji Rosyjskiej i podejmowaniem jakiejkolwiek pracy na jej terytorium, zwłaszcza nielegalnej. Wyjazd do Rosji grozi realną szansą skończenia w oddziale szturmowym bez przeszkolenia i szans na przeżycie" - podano w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Rosja masowo werbuje obcokrajowców

W listopadzie 2025 roku Ukraina informowała, że w wojnie po stronie Rosji walczy ponad 18 tys. cudzoziemców ze 128 państw i terytoriów nieuznawanych. Ponad 3 tys. z nich zginęło. W ukraińskiej niewoli mieli być wtedy obywatele 37 państw.

W rosyjskiej armii walczyli m.in. Koreańczycy z Północy, Nepalczycy czy Kubańczycy. Wiadomo również, że po stronie Rosji walczą obywatele Polski.

Według informacji ukraińskiej armii Rosjanie mieli stworzyć siatkę werbowników operującą na całym świecie. Jej celem jest rekrutowanie nowych ludzi, którzy mogliby zostać wysłani na front.

