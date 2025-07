- Kraje NATO unikają rewizji swoich doktryn wojskowych i po prostu wyposażają swoje armie w nowocześniejszą broń, co nie wystarczy, aby być naprawdę gotowymi do kolejnej wojny - powiedział w wywiadzie dla "Lewego Brzegu" były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Walerij Załużny .

- Kraje NATO wierzą, że to zbrojenie będzie magiczną różdżką, która pomoże im w każdej chwili. A ja powiedziałem: nie. Ponieważ nowa broń pociąga za sobą nowe taktyki jej użycia , nowe formy i metody, co pociąga za sobą nowe struktury jej wykorzystania, a w konsekwencji potrzebę nowej doktryny - powiedział Załużny.

- Pięć lat to będzie, jeśli dołączą do tego procesu dzisiaj. Ale od co najmniej półtora roku obserwuję, jak to "dzisiaj" powinno do nich nadejść, ale jeszcze nie nadeszło. Niestety, istnieje duża przepaść między deklaracjami przywódców politycznych a konsekwencjami niektórych praktycznych działań w systemie obronnym - mówił.