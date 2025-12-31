Narracja Kremla o ataku się sypie? Niespodziewany ruch Trumpa

W skrócie Donald Trump udostępnił artykuł podważający rosyjską narrację o rzekomym ataku Ukraińców na posiadłość Putina.

Amerykańscy i ukraińscy urzędnicy wyrażają poważne wątpliwości wobec twierdzeń Kremla.

Rosja prezentuje kontrowersyjne dowody, które wzbudzają śmiech i krytykę ze strony Ukrainy i Zachodu.

Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social link do publikacji "New York Post" bez żadnych uwag, wklejając tylko tytuł opublikowanego we wtorek komentarza rady redakcyjnej prawicowego tabloidu: "Bzdury Putina o 'ataku' pokazują, że to Rosja stoi na drodze do pokoju".

Artykuł, który zamieścił Trump, przytaczał słowa prezydenta po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie mówiące o tym, że koniec wojny jest "bliżej niż kiedykolwiek wcześniej", lecz - jak skomentował "NYP" - "zamiast tego rosyjski dyktator Władimir Putin wybrał kłamstwa, nienawiść i śmierć".

Trump nie wierzy Putinowi? Kolejny "komentarz" prezydenta USA do rzekomego ataku Ukraińców

Redakcja należącej do imperium Ruperta Murdocha gazety wytyka Rosji hipokryzję i mówi, że rzekomy atak prawdopodobnie nie miał miejsca i że był tylko pretekstem dla Putina, by odrzucić postępy w rozmowach pokojowych.

"Tak jak na Alasce, Putin odpowiedział na ofertę pokoju napluciem Ameryce w twarz" - skomentował dziennik, zachęcając Trumpa do zaoferowania kija zamiast marchewki, zwiększenia sankcji i dostaw broni dla Ukrainy.

Zamieszczony artykuł jest pierwszą oznaką, że prezydent USA wątpi w rosyjskie twierdzenia na temat ataku na Wałdaj. W swojej pierwszej publicznej wypowiedzi na ten temat sugerował, że wierzy Putinowi i że był "bardzo zły" na Ukrainę, a na sugestię, że Putin mógł kłamać, odparł: "to możliwe, ale prezydent Putin powiedział mi, że tak było".

"WSJ": CIA twierdzi, że narracja Moskwy jest nieprawdziwa

Według oceny Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) rezydencja Władimira Putina ani on sam nie byli celami ukraińskiego ataku dronami - podał w środę "Wall Street Journal".

Dziennik powołuje się na wypowiedzi anonimowych urzędników działających w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz ocenę CIA, przytoczoną przez amerykańskiego oficjela.

Według źródła gazety Ukraina chciała zaatakować cel wojskowy, który już był obiektem wcześniejszego ataku i który znajdował się w tym samym regionie, co rezydencja Putina, ale nie w jej pobliżu.

Świat nie daje wiary Kremlowi. "To byłoby dość niedelikatne"

We wtorek wątpliwości co do rosyjskich twierdzeń sygnalizował ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker, który w wywiadzie dla Fox News powiedział, że "nie jest jasne, czy to się rzeczywiście stało".

- Wydaje mi się, że to byłoby dość niedelikatne, by tak blisko zawarcia pokoju, a Ukraina naprawdę chce go zawrzeć, robić coś, co można uznać za lekkomyślne lub nieprzydatne - powiedział.

Ambasador dodał, że sprawa jest badana przez służby wywiadowcze USA i ich sojuszników i czeka na konkluzje tych ustaleń.

Narracja Moskwy się sypie. "To jest śmieszne"

W środę rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie przedstawiające szczątki drona rzekomo użytego podczas ataku.

- To jest śmieszne - zarówno to, że przygotowanie tego zajęło im dwa dni, jak i to, że materiały, które próbują przedstawiać jako dowody, w zasadzie pokazują, że nie podchodzą poważnie nawet do sfabrykowania tej historii - powiedział rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj agencji Reutera.

Podczas spotkania z dziennikarzami, zorganizowanego w celu przekazania informacji o ataku, dowódca obrony przeciwlotniczej w rosyjskich Wojskach Powietrzno-Kosmicznych, gen. Aleksandr Romanienkow, zaprezentował nagranie ukazujące szczątki drona oraz m.in. mapę, przedstawiającą rzekome trasy lotu i miejsca zestrzeleń ukraińskich bezzałogowców, jakoby użytych do ataku.

Oskarżenia Moskwy odrzucił wcześniej m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

