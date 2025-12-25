W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o owocnych rozmowach z amerykańskimi wysłannikami, omawiając nowe pomysły na przybliżenie pokoju w Ukrainie.

W środę przedstawiono nowy plan pokojowy zakładający zamrożenie konfliktu na obecnych liniach oraz potwierdzenie suwerenności Ukrainy przez sygnatariuszy.

Plan przewiduje gwarancje bezpieczeństwa podobne do art. 5 NATO, inwestycje amerykańskich firm i rozwój współpracy gospodarczej.

Wołodymyr Zełenski wskazał, że czwartek był "dobrym dniem" dla ukraińskiej dyplomacji. Jak opisał, jego rozmowy ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem toczyły się "praktycznie przez godzinę".

"To była naprawdę dobra rozmowa: padło wiele szczegółów, były dobre pomysły, omówiliśmy je. Pojawiło się kilka nowych pomysłów, jak przybliżyć prawdziwy pokój" - opisywał, wskazując, że rozmowy dotyczyły również formatów oraz terminów dalszych negocjacji.

Jak wskazał, "najbliższe tygodnie mogą być intensywne", jeśli chodzi o dalsze losy wojny w Ukrainie. Przy tej okazji Zełenski podziękował Amerykanom oraz "wszystkim, którzy kontynuują presję na Rosjan", aby ci "zrozumieli, że przedłużanie wojny będzie miało dla nich surowe konsekwencje" dla ich kraju.

Nowy plan pokojowy dla Ukrainy. Podstawą potwierdzenie suwerenności kraju

Prezydent Ukrainy przedstawił w środę nową propozycję planu pokojowego. opracowaną przez Stany Zjednoczone, która jest wynikiem licznych konsultacji ze stronami konfliktu. Jak zapowiedział, dokument zostanie poddany przez przez ogólnokrajowe referendum, które musi odbyć się "w warunkach całkowitego bezpieczeństwa".

Jednym z założeń planu pokojowego jest zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych. - Linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową. Grupa robocza spotka się, aby ustalić rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu, a także określić parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych - powiedział Zełenski.

Kolejnym istotnym założeniem, a zarazem pierwszym punktem dokumentu, jest ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy przez sygnatariuszy. Drugi punkt planu pokojowego stanowi, że "utworzony zostanie mechanizm monitorowania linii konfliktu z wykorzystaniem bezzałogowych systemów nadzoru satelitarnego", zapewniający wczesne wykrywanie ewentualnych naruszeń zawieszenia broni przez Rosję.

Ukraina chce gwarancji bezpieczeństwa. Mają być "podobne" do art. 5. NATO

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że nie zgadza się z żądaniem rezygnacji z członkostwa w NATO, które znalazło się we wcześniejszym, 28-punktowym planie pokojowym.

- To wybór członków NATO, czy przyjąć Ukrainę, czy nie. My już dokonaliśmy wyboru - powiedział, wskazując, że NATO i Rosja chcą negocjować niektóre kwestie osobno, a w ramach tych odrębnych ustaleń mogą podnosić m.in. temat ukraińskiego członkostwa w Sojuszu.

Dodatkowym tematem są gwarancje bezpieczeństwa, które - zgodnie z punktem trzecim planu - ma otrzymać Ukraina. Jak wskazano w punkcie piątym, USA, NATO oraz europejscy sygnatariusze udzielą temu krajowi gwarancji "podobnych do artykułu 5. NATO". Ponadto liczebność sił zbrojnych Ukrainy w czasie pokoju pozostanie na poziomie 800 tys. żołnierzy.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Zakłada współpracę z USA

W ósmym punkcie mowa jest natomiast o solidnym pakiecie rozwojowym dla Ukrainy, który zostanie określony w odrębnej umowie inwestycyjnej, obejmującej szeroki zakres branż gospodarczych. Chodzi m.in. o stworzenie funduszu na rzecz inwestowania w szybko rozwijające się dziedziny, takie jak wysokie technologie, centra danych i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

20-punktowy plan pokojowy zakłada również, że amerykańskie firmy będą współpracować z Ukrainą w zakresie m.in. rozwoju i modernizacji infrastruktury gazowej, w tym rurociągów i magazynów surowca. Plan zakłada także podjęcie wspólnych działań na rzecz odbudowy terenów zniszczonych w czasie wojny z Rosją.

Dziesiąty punkt dokumentu stanowi, że po podpisaniu umowy pokojowej Ukraina przyspieszy proces zawarcia porozumienia o wolnym handlu z USA. W punkcie osiemnastym wskazano, że Ukraina przeprowadzi wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

