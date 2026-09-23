W skrócie Komisja Europejska uzależnia przekazanie Ukrainie środków finansowych od przyspieszenia reform i zmian w prawie.

Na spotkaniu w Nowym Jorku Ursula von der Leyen przekazała Wołodymyrowi Zełenskiemu warunki wypłaty kolejnej transzy pieniędzy.

Wśród żądań Brukseli są walka z szarą strefą, poprawa wpływów podatkowych i dostosowanie prawa do wymogów unijnych.

Ukraina apeluje o szybkie uruchomienie środków, by zapełnić ponad 20 mld euro luki budżetowej.

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Na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie odbywają się kuluarowe rozmowy przywódców. Bloomberg donosi, że we wtorek doszło do "napiętego" spotkania prezydenta Ukrainy, otwiera się w nowym oknie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, otwiera się w nowym oknie.

Zdaniem źródeł agencji Ursula von der Leyen zakomunikowała Wołodymyrowi Zełenskiemu, że wypłata kolejnej transzy pieniędzy dla Kijowa, otwiera się w nowym oknie jest uzależniona od zmian w ukraińskim prawodawstwie.

Bruksela domaga się m.in. zwalczania szarej strefy, zwiększenia wpływów podatkowych oraz ujednolicenia ustawodawstwa z unijnym.

Ursula von der Leyen stawia warunki. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy

"Nadchodzi kolejne wsparcie w dziedzinie obronności. A w miarę postępów reform w Radzie Najwyższej (ukraiński parlament - red.) - także kolejne wsparcie budżetowe" - napisała na platformie X przewodnicząca KE. Jak zaznaczyła, do końca roku Unia może rozdysponować 37 mld euro.

"Europa, otwiera się w nowym oknie intensywniej niż kiedykolwiek pracuje nad wzmocnieniem obronności Ukrainy. Nasz nowy unijno-ukraiński program dotyczący obrony przed pociskami balistycznymi może pomóc w szybkim zwiększeniu skali produkcji" - podkreśliła von der Leyen, publikując zdjęcie z Zełenskim.

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Za kilka dni przedstawiciele Ukrainy i KE mają spotkać się, aby ponownie przedyskutować sprawę. Bloomberg zdradził, że władze Unii już wcześniej sugerowały, aby Kijów szukał wsparcia finansowego również na innych kierunkach: w Norwegii, otwiera się w nowym oknie, Kanadzie, otwiera się w nowym oknie czy Japonii, otwiera się w nowym oknie.

Ukraina apeluje o pieniądze. W budżecie ogromna dziura

Kijów potrzebuje dodatkowych środków na pokrycie ogromnej, przekraczającej 20 mld euro, dziury budżetowej. O sprawie informowaliśmy przed miesiącem w Interii, otwiera się w nowym oknie.

Ukraińskie władze zaapelowały do Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie o przyspieszenie wypłaty wynegocjowanej pożyczki.

Przypomnijmy, w latach 2026-2027 do Kijowa trafi 90 mld euro z UE. Jedna trzecia tej kwoty ma bezpośrednio wesprzeć budżet ogarniętego wojną państwa. 60 mld euro zostanie przeznaczone na cele wojskowe.

Źródło: Bloomberg, UNIAN



