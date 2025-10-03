Ukraina Rosja
Największy taki atak od początku wojny. Ukraińcy mówią o krytycznych uszkodzeniach

"Część uszkodzeń jest krytyczna" - tak w Ukrainie komentują największy od rozpoczęcia wojny rosyjski atak na infrastrukturę energetyczną i gazową. Ukraińcy mierzą się z poważnymi przerwami w dostawach energii w wielu rejonach kraju. Rosjanie uderzyli z lądu, powietrza i morza setkami dronów i dziesiątkami rakiet.

Jeden z rosyjskich ataków na Ukrainę
Jeden z rosyjskich ataków na UkrainęGleb Garanich / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną, uszkadzając obiekty w obwodach charkowskim i połtawskim.
  • W wyniku zmasowanego uderzenia doszło do poważnych uszkodzeń ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
  • W obliczu nasilających się ataków Ukraina zwiększa import gazu i przygotowuje magazyny na zimę.
Celem zmasowanego ataku przeprowadzonego w nocy z czwartku na piątek padły obwody charkowski oraz połtawski, gdzie znajdują się główne zakłady produkcji gazu.

Jak poinformował prezes państwowej firmy energetycznej Naftogaz Serhij Korecki, w wyniku ataku uszkodzona została znaczna liczba obiektów gazowych i energetycznych, a samo uderzenie było największym od rozpoczęcia wojny. Rosjanie wykorzystali w nim 381 dronów i 35 pocisków. Część uszkodzeń infrastruktury jest krytyczna.

Wojna w Ukrainie. Masowy atak Rosji na obiekty gazowe i energetyczne

Ukraińskie Ministerstwo Energetyki nie podało dokładnych informacji na temat wyrządzonych szkód, ale jeden z głównych prywatnych dostawców energii w Ukrainie, DTEK, poinformował o zawieszeniu działalności kilku swoich obiektów gazowych w obwodzie połtawskim.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ataki przeprowadzono przy użyciu precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, wystrzeliwanej z powietrza, lądu i morza, a także dronów.

    Ukraina w obliczu blackoutu? Poważne zniszczenia

    W obliczu powtarzających się rosyjskich ataków skierowanych przeciwko infrastrukturze krytycznej Ukraina musi mierzyć się z poważnymi przerwami w dostawie energii.

    Nasilone ataki na ukraiński sektor energetyczny doprowadziły już do długotrwałych przerw w dostawie prądu w kilku rejonach. W środę uderzenie dronów na obwód kijowski i czernihowski spowodował trzygodzinną przerwę w dostawie energii do elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Spodziewając się poważnych zakłóceń w krajowych systemach Ukraina zwiększyła import gazu z zagranicy i planuje zgromadzić 13,2 mld metrów sześciennych gazu w magazynach do połowy października.

    Źródło: Reuters

