Największy atak Rosji na Charków. Nie żyją trzy osoby, są ranni

Co najmniej trzy osoby zginęły, a 21 zostało rannych w nocnych, zmasowanych uderzeniach wojsk Rosji na Charków. Do nalotów doszło również w Chersoniu, tam z kolei zginęło małżeństwo. Jak podano w raporcie Sił Powietrznych Ukrainy, Rosjanie do ataku użyli 206 dronów, rakiet oraz lotniczych bomb kierowanych.