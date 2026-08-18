W skrócie Około 620 dronów miało zostać zaobserwowanych w okolicy obwodu moskiewskiego minionej nocy, z czego 180 zostało przechwyconych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Według rosyjskich źródeł atak wpłynął między innymi na ograniczenie ruchu lotniczego w Moskwie oraz wyrządził szkody w magazynach i kompleksach logistycznych firmy Wildberries.

W lipcu na Ukrainie odnotowano najwyższą miesięczną liczbę ofiar cywilnych od maja 2022 roku, a obie strony konfliktu zaostrzyły działania militarne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O atakach poinformował między innymi serwis TSN. Z jego relacji wynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek Moskwa i obwód moskiewski stały się celem zakrojonych na szeroką skalę uderzeń dronów.

Według rosyjskich źródeł, na które powołuje się serwis, od wieczora do godziny 5 czasu miejscowego (4.00 w Polsce) około 620 dronów rzekomo poleciało w kierunku Moskwy.

Część z nich, bo 180, miała zostać zestrzelona podczas zbliżania się do stolicy Rosji. Na ten moment nie ma jednak niezależnego potwierdzenia tych danych. Nie wiadomo również, co z pozostałymi 440 maszynami.

Rosja. Atak dronów na Moskwę, ograniczono ruch lotniczy

Mer Moskwy Siergiej Sobianin w trakcie nocy regularnie informował na swoim kanale w serwisie Telegram o rzekomym zniszczeniu kolejnych grup dronów przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Sobianin poinformował też, że w terenie pracują służby ratunkowe, które przeczesują jedno z gruzowisk. Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie doszło do uderzenia oraz czy są poszkodowani.

Rosyjska agencja prasowa TASS podała, że w związku z atakami "osiem samolotów nie mogło wylądować w Moskwie".

Rozwiń

Lokalne źródła przekazały ponadto, że eksplozje miały być słyszalne w pobliżu Moskiewskiej Rafinerii Ropy Naftowej. Obecnie jednak nie ma informacji o możliwych uszkodzeniach obiektu.

Ukraińskie drony uderzyły w Rosję. Na celowniku obiekty Wildberries

Do ataków miało też dojść w mieście Pawłowski Posad. Według wstępnych informacji wrak drona miał tam spaść na teren zakładu zajmującego się produkcją aluminium.

Ataki nie ominęły także budynków należących do największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Serwis Ukraińska Prawda poinformował, że w obwodzie moskiewskim dron uderzył w magazyn firmy, wywołując pożar. Biuro prasowe przedsiębiorstwa potwierdziło też informację o szkodach w kompleksie logistycznym.

Rozwiń

Rosyjskie media określiły wtorkowy atak dronów na Moskwę jako "największy od dwóch lat".

Przypomnijmy, że do ukraińskich uderzeń na terytorium Rosji doszło również w poniedziałek. Wówczas rosyjskie władze poinformowały, że w wyniku uderzenia na obwód biełgorodzki sześć osób zginęło, a kolejne cztery zostały ranne.

Wojna w Ukrainie. Zanotowano najwyższą od czterech lat miesięczną liczbę ofiar

W ostatnim czasie obie strony wojny w Ukrainie gwałtownie nasiliły ataki, co skutkuje rekordową liczbą zabitych i rannych. Liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów osiągnęła najwyższy poziom od pierwszych miesięcy wojny w 2022 r.

Według danych ONZ tylko w lipcu na Ukrainie zginęło 437 cywilów, co stanowi najwyższą miesięczną liczbę ofiar od maja 2022 r. Z kolei władze rosyjskie poinformowały, że w lipcu po ich stronie zginęło 79 cywilów, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Rosjanie w ostatnim czasie zintensyfikowali ataki z wykorzystaniem rakiet batalistycznych, wykorzystując ukraińskie problemy z pociskami do systemów Patriot. Ukraińcy z kolei przeprowadzają potężną kampanię skierowaną na rosyjską gospodarkę.

Źródła: TSN, Ukraińska Prawda



