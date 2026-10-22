W skrócie Minionej doby Rosja straciła rekordowe 2250 żołnierzy, co stanowi najwyższy dobowy wskaźnik od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wskazuje, że trzy z pięciu najwyższych dziennych bilansów rosyjskich strat odnotowano właśnie we wrześniu i październiku 2026 roku.

Brytyjski wywiad potwierdza ogromne straty Rosji, szacując łączną liczbę zabitych i rannych żołnierzy na około 1,5 miliona.

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Dobowe straty Rosji wyniosły 2250 osób - przekazał w czwartek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według wojska liczba ta stanowi najwyższy dzienny wskaźnik od początku rozpoczętej przez Moskwę w 2022 roku wojny.

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Ukraiński sztab podał też, kiedy zanotował pięć najwyższych bilansów strat wśród Rosjan:

21 października 2026 - 2250 osób; 19 grudnia 2024 - 2200 osób; 18 października 2026 - 2100 osób; 27 września 2026 - 2090 osób; 28 listopada 2024 - 2030 osób.

"Trzy z pięciu najwyższych wyników przypadają na wrzesień i październik 2026 roku. Poprzedni rekord utrzymał się przez prawie dwa lata" - zaznaczył sztab na Facebooku.

Według szacunków ukraińskiego wojska od początku 2026 roku Rosja straciła około 363 820 rosyjskich żołnierzy, a od początku pełnoskalowej wojny - 1 572 790 osób.

Ukraiński sztab generalny w swoich codziennych raportach podaje łączną liczbę zabitych i rannych żołnierzy, używając wobec nich sformułowania "wyeliminowani".

"Straty przeciwnika rosną z miesiąca na miesiąc. W lutym 2026 roku wyniosły one 26 090 osób, a we wrześniu osiągnęły 46 230 osób. Wrzesień stał się miesiącem o największej liczbie ofiar od początku roku. W ciągu niecałych trzech tygodni października straty okupantów osiągnęły już prawie 37 tysięcy osób" - przekazało wojsko Ukrainy.

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Tymczasem niezależny rosyjski serwis Mediazona, który wraz z rosyjską redakcją BBC dokumentuje straty Rosji, podaje, że dziennikarzom udało się dotychczas potwierdzić śmierć 276 113 żołnierzy armii Władimira Putina, identyfikując ich z imienia i nazwiska.

Z kolei brytyjski wywiad informował - potwierdzając dane ukraińskiego sztabu - że tylko 27 września zginęło lub zostało rannych 2090 rosyjskich żołnierzy. Jak podawano, wówczas były to najwyższe dobowe straty od początku wojny w Ukrainie.

Szacunki ukraińskiego sztabu są zbliżone do danych brytyjskiego wywiadu, który we wrześniu podawał, że na wojnie w Ukrainie zginęło dotąd ponad pół miliona rosyjskich żołnierzy. Szef sztabu Wielkiej Brytanii marszałek lotnictwa Richard Knighton informował, że łącznie z rannymi rosyjskie straty wynoszą 1,5 mln ludzi.

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