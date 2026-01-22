W skrócie Minister energii Denys Szmyhal poinformował o najtrudniejszym dniu dla ukraińskiego systemu energetycznego od listopada 2022 roku.

W Kijowie bez dostaw ciepła pozostaje ponad 2,5 tysiąca budynków, a przerwy w dostawie energii wynikają z ostrzałów i uszkodzeń infrastruktury.

Ukrenergo wprowadza w całym kraju harmonogramy przerw w dostawach prądu.

Z przekazu Denysa Szmyhala wynika, że przerwy w dostawie prądu spowodowane są ciągłymi ostrzałami oraz uszkodzeniami urządzeń wytwarzających energię i transformatorów.

"Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie i okolicach oraz w południowo-wschodniej części regionu Dniepropietrowska" - czytamy w komunikacie.

Ukraina. Przerwy w dostawie prądu i ciepła. Mer Kijowa: Sytuacja bardzo trudna

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że obecnie 2,6 tys. budynków w stolicy Ukrainy pozostaje bez dostaw ciepła. Zaznaczył, że od środowego wieczora ogrzewanie przywrócono w 600 budynkach.

"Są to budynki, które podłączono już po raz drugi - po atakach wroga na infrastrukturę krytyczną stolicy 9 i 20 stycznia" - dodał.

Kliczko przyznał, że "sytuacja jest bardzo trudna" także z powodu braku energii elektrycznej.

"Służby komunalne i energetyczne pracują w niezwykle napiętym trybie, aby przywrócić ciepło i światło do domów kijowian. Aby Kijów funkcjonował, pracował i żył!" - zapewnił.

We wtorek Kliczko w rozmowie z AFP przekazał, że około 600 tys. osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy zaapelował do mieszkańców o tymczasową ewakuację z miasta w związku z tym, że po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania.

Ukrenergo wprowadzi przerwy w całym kraju. Apel o oszczędzanie energii

Ukrenergo, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Ukrainie zapowiedział, że w piątek zostaną wprowadzone harmonogramy przerw w dostawie prądu.

Będzie to polegało na godzinnych przerwach w dostawie energii i w przypadku odbiorców przemysłowych ograniczeń mocy.

"Przyczyną wprowadzenia środków ograniczających są skutki rosyjskich ataków rakietowo-dronowych na obiekty energetyczne" - przekazano w komunikacie.

Dostawca zaznaczył, że sytuacja w systemie energetycznym może ulec zmianie. Zaapelował też o oszczędzanie jej zużycia.

