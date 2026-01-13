Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Najtragiczniejszy rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Analiza ujawnia wzór

Dorota Hilger

Dorota Hilger

W 2025 roku w wyniku wojny w Ukrainie zginęło najwięcej cywili od rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji - wynika z najnowszego raportu ONZ. Z powodu konfliktu zginęło ponad 2,5 tysiąca osób, kolejne 12 tysięcy zostało rannych. Analiza przeprowadzona dla europejskich rządów pokazuje pewien schemat.

Dwóch znanych polityków stoi na tle ruin zniszczonych budynków i uszkodzonego samochodu, co sugeruje kontekst wojenny lub polityczny związany z konfliktem.
Donald Trump i Władimir Putin na tle zniszczeń po rosyjskim ataku w SłowiańskuJoe Raedle / Staff / Contributor / AnadoluGetty Images

W skrócie

  • W 2025 roku zginęło najwięcej cywili od początku wojny w Ukrainie.
  • Rosja nasiliła ataki po działaniach Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny.
  • Zwiększyło się użycie dronów i pocisków dalekiego zasięgu wobec ukraińskiej ludności cywilnej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie (HRMMU) zweryfikowała tożsamość łącznie 2514 cywili, którzy zginęli w 2025 roku na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kolejne 12 142 osób zostało w tym konflikcie rannych.

Oznacza to, że rok 2025 był najtragiczniejszym w historii pełnowymiarowego konfliktu w Ukrainie pod względem cywilnych śmierci.

"Łączna liczba zabitych i rannych w 2025 roku była o 31 proc. wyższa niż w 2024 (2088 zabitych, 9138 rannych) oraz o 70 proc. wyższa niż w 2023 (1974 zabitych, 6651 rannych)" - zauważają autorzy.

- To oznacza znaczne pogorszenie się sytuacji ludności cywilnej. Wzrost ten wynikał nie tylko z nasilenia działań wojennych na linii frontu, ale także z szerszego stosowania broni dalekiego zasięgu - wyjaśniła Danielle Bell, szefowa HRMMU.

Wojna w Ukrainie. W 2025 roku zginęło najwięcej cywili od rozpoczęcia konfliktu

Jak zauważa Bloomberg, powołując się na poufny raport przygotowany dla europejskich rządów, analizując dane na temat rannych i zabitych cywili można zauważyć pewien schemat.

"Rosja zdecydowanie nasiliła ataki na ludność cywilną po tym, jak prezydent Donald Trump podjął działania mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie" - napisano.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski podzielił się danym dotyczącymi ofiar po stronie Rosji
Wojna w Ukrainie

Zełenski zarzeka się w sprawie rosyjskich strat. "Mamy nagrania"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Według raportu, ponad dwa tysiące ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej miało miejsce po rozmowie telefonicznej Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w marcu.

    40 najsilniejszych rosyjskich ataków w historii całego konfliktów nastąpiło po tym, jak przedstawiciele Rosji po raz pierwszy od trzech lat spotkali się ze stroną ukraińską w maju.

    Wojna Rosja - Ukraina. Ataki nasilały się po negocjacjach pokojowych

    Z kolei w drugiej części roku, po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, średnia liczba rosyjskich dronów kierowanych do Ukrainy wzrosła do ponad pięciu tysięcy - co stanowi liczbę 5 razy większą niż rok wcześniej.

    Tylko od listopada, kiedy upubliczniony został pierwszy, 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, Rosjanie zaatakowali terytorium Ukrainy z wykorzystaniem ponad 9 tysięcy dronów oraz 350 pocisków. W wyniku tych ataków zginęło 220 cywili.

    Jak zauważają autorzy raportu ONZ, w 2025 roku gwałtownie wzrosła liczba zgonów w wyniku użycia dronów krótkiego zasięgu. - Ich rozpowszechnione użycie sprawiło, że wiele obszarów w pobliżu linii frontu stało się praktycznie niezdatnych do zamieszkania - zauważyła Bell.

    W raporcie zwrócono także uwagę na coraz częstsze ataki na centra miast z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu, które odpowiadają za 35 proc. cywilnych śmierci. Istotną kwestią są także uderzenia w infrastrukturę energetyczną, które pozbawiają tysiące osób dostępu do prądu czy ciepłej wody.

    Źródła: ONZ, Bloomberg

    Zobacz również:

    Rosjanie masowo giną na wojennym froncie - nowy raport. Zdj. ilustracyjne
    Wojna w Ukrainie

    Fatalne statystyki Rosji. Masa poległych na wojnie, nowy raport

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizującePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze