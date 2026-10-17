Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Najtragiczniejszy okres". ONZ alarmuje w sprawie wojny w Ukrainie

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów od lat - podało ONZ. We wrześniu w rosyjskich atakach zginęło co najmniej 328 cywilów, a 2105 zostało rannych. Organizacja wskazała, że nasilający się ostrzał infrastruktury energetycznej może utrudnić sytuację. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegła przy tym przed kolejną falą ucieczek z Ukrainy.

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Grupa ludzi na chodniku i strażak gaszący płonący budynek oraz samochody podczas wojny w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie. ONZ: Wrzesień jednym z najtragiczniejszych miesięcy dla cywilówSergii Kharchenko / NurPhoto / Kirill Chubotin / NurPhotoAFP

W skrócie

  • ONZ podało, że we wrześniu liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie należała do najwyższych od lat, a nasilający się ostrzał infrastruktury energetycznej może pogorszyć sytuację mieszkańców.
  • Dane misji ONZ wykazały, że liczba zabitych i rannych cywilów wzrosła o 85 procent w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, a ataki dotknęły 22 regiony oraz Kijów.
  • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegła, że zniszczenia i przerwy w dostawach energii mogą zmusić Ukraińców z rejonów przyfrontowych do ponownej ucieczki.
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Według danych misji ONZ monitorującej prawa człowieka na Ukrainie, przytoczonych przez portal US News, liczba zabitych i rannych we wrześniu była o 85 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Ofiary odnotowano w 22 regionach i Kijowie, gdzie cywile ginęli lub odnosili obrażenia przez 22 z 30 dni miesiąca, najczęściej od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Wojna w Ukrainie. Misja ONZ podała nowe dane: Najtragiczniejszy okres

W nocy z 6 na 7 października rosyjski atak rakietowy i dronowy na Pryłuki w obwodzie czernihowskim zabił 22 cywilów i ranił 45.

- Pierwsze dwa tygodnie października należały do najtragiczniejszych okresów dla ludności cywilnej od lat - oświadczyła Danielle Bell, szefowa misji ONZ.

Rosja wznowiła systematyczne ataki na ukraińską energetykę. W dniach 13-14 października ostrzelano liczne obiekty, w tym trzy główne elektrownie Kijowa. Według władz Ukrainy około 600 tys. mieszkańców stolicy zostało przejściowo pozbawionych prądu.

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Bell ostrzegła, że systematyczne niszczenie infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej przed zimą nieuchronnie spowoduje ogromne cierpienia ludności. Misja odnotowała również ukraińskie ataki na podobne obiekty na terenach okupowanych i w Rosji.

IOM ostrzega w sprawie uchodźców z Ukrainy. W tle wizja ponownej ucieczki

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ostrzegła, że zniszczenia domów i przerwy w dostawach energii mogą zmusić powracających Ukraińców do ponownej ucieczki.

Około 1,45 mln z nich mieszka w rejonach przyfrontowych. Ubiegłej zimy tylko 32 proc. gospodarstw domowych mogło zapewnić sobie odpowiednie ogrzewanie. Szczególnie zagrożonych jest 2,1 mln starszych osób mieszkających samotnie.

IOM otrzymała dotąd mniej niż 7 proc. funduszy przewidzianych w tegorocznym planie pomocy kryzysowej dla Ukrainy.

Tymczasem dzięki ósmemu lokalnemu zawieszeniu broni, wynegocjowanemu przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), rozpoczęto naprawę transformatora w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Szef agencji Rafael Grossi ostrzegł jednak, że zapasy oleju napędowego dla generatorów awaryjnych maleją, a nowych dostaw nie było od marca. Wezwał do ich pilnego uzupełnienia przed zimą.

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