W skrócie ONZ podało, że we wrześniu liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie należała do najwyższych od lat, a nasilający się ostrzał infrastruktury energetycznej może pogorszyć sytuację mieszkańców.

Dane misji ONZ wykazały, że liczba zabitych i rannych cywilów wzrosła o 85 procent w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, a ataki dotknęły 22 regiony oraz Kijów.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegła, że zniszczenia i przerwy w dostawach energii mogą zmusić Ukraińców z rejonów przyfrontowych do ponownej ucieczki.

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Według danych misji ONZ monitorującej prawa człowieka na Ukrainie, przytoczonych przez portal US News, liczba zabitych i rannych we wrześniu była o 85 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Ofiary odnotowano w 22 regionach i Kijowie, gdzie cywile ginęli lub odnosili obrażenia przez 22 z 30 dni miesiąca, najczęściej od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Wojna w Ukrainie. Misja ONZ podała nowe dane: Najtragiczniejszy okres

W nocy z 6 na 7 października rosyjski atak rakietowy i dronowy na Pryłuki w obwodzie czernihowskim zabił 22 cywilów i ranił 45.

- Pierwsze dwa tygodnie października należały do najtragiczniejszych okresów dla ludności cywilnej od lat - oświadczyła Danielle Bell, szefowa misji ONZ.

Rosja wznowiła systematyczne ataki na ukraińską energetykę. W dniach 13-14 października ostrzelano liczne obiekty, w tym trzy główne elektrownie Kijowa. Według władz Ukrainy około 600 tys. mieszkańców stolicy zostało przejściowo pozbawionych prądu.

Bell ostrzegła, że systematyczne niszczenie infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej przed zimą nieuchronnie spowoduje ogromne cierpienia ludności. Misja odnotowała również ukraińskie ataki na podobne obiekty na terenach okupowanych i w Rosji.

IOM ostrzega w sprawie uchodźców z Ukrainy. W tle wizja ponownej ucieczki

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ostrzegła, że zniszczenia domów i przerwy w dostawach energii mogą zmusić powracających Ukraińców do ponownej ucieczki.

Około 1,45 mln z nich mieszka w rejonach przyfrontowych. Ubiegłej zimy tylko 32 proc. gospodarstw domowych mogło zapewnić sobie odpowiednie ogrzewanie. Szczególnie zagrożonych jest 2,1 mln starszych osób mieszkających samotnie.

IOM otrzymała dotąd mniej niż 7 proc. funduszy przewidzianych w tegorocznym planie pomocy kryzysowej dla Ukrainy.

Tymczasem dzięki ósmemu lokalnemu zawieszeniu broni, wynegocjowanemu przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), rozpoczęto naprawę transformatora w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Szef agencji Rafael Grossi ostrzegł jednak, że zapasy oleju napędowego dla generatorów awaryjnych maleją, a nowych dostaw nie było od marca. Wezwał do ich pilnego uzupełnienia przed zimą.



