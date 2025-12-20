Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Najpierw ugięła się UE, teraz Wielka Brytania. Sojusznik się wycofuje

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Wielka Brytania wycofała się ze swojego wcześniejszego planu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do pomocy Ukrainie. "Nie podejmiemy żadnych kroków bez międzynarodowych partnerów" - podano. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się UE. Wspólnota udzieliła natomiast wysokiej pożyczki Kijowowi, która ma zostać spłacona z ewentualnych rosyjskich odszkodowań za straty wojenne.

Grupa czterech mężczyzn w garniturach stoi przy mównicy z napisem Kijów i ukraińską flagą, prowadząc rozmowę w przyjaznej atmosferze; w tle zielone drzewa.
Premier Wielkiej Brytanii wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i szefami rządów innych państw UEDarek DelmanowiczPAP

W skrócie

  • Wielka Brytania na razie wycofała się z planu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie, podobnie jak wcześniej UE.
  • Unia Europejska udzieliła Ukrainie pożyczki na pokrycie potrzeb finansowych do lat 2026-27, mającej być spłaconą w razie rosyjskich odszkodowań.
  • Brytyjskie banki obawiają się konsekwencji prawnych związanych z ewentualnym przejęciem rosyjskich aktywów, ale Londyn zapewnia o dalszym wsparciu finansowym i wojskowym dla Kijowa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek brytyjscy urzędnicy poinformowali, że nie wykorzystają zamrożonych rosyjskich aktywów w wysokości 8 miliardów funtów w Wielkiej Brytanii na pomoc Ukrainie, zgodnie z planem, po tym jak podobne plany w UE utknęły w martwym punkcie - przekazał "Financial Times".

Dzień wcześniej przywódcy UE zgodzili się udzielić Kijowowi pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na pokrycie potrzeb finansowych w latach 2026-27.

Wielka Brytania nie odda Ukrainie rosyjskich aktywów. "Nie podejmiemy żadnych działań"

Unijni politycy nie zdecydowali się na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w ramach planowanej pożyczki reparacyjnej, która zakłada spłatę tylko w przypadku rekompensaty przez Rosję za szkody wojenne.

Choć do końca w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy nie było w Unii konsensusu, niektórzy przywódcy apelowali o podjęcie odpowiedniej decyzji.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Władimir Putin "nie ma nic do powiedzenia" ws. wyborów w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Putin wysunął żądania i złożył ofertę Ukrainie. Jednoznaczna reakcja Zełenskiego

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    - Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro. Nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie - powiedział przed szczytem UE premier Donald Tusk. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wyrażała z kolei nadzieję, że szczyt UE zakończy się porozumieniem. Do przełomu jednak nie doszło.

    "Nie podejmiemy żadnych działań bez międzynarodowych partnerów" - powiedział rzecznik brytyjskiego rządu, dodając, że Londyn "będzie nadal ściśle współpracował z G7 i UE w sprawie finansowania Ukrainy".

    Kanclerz Skarbu Rachel Reeves zadeklarowała jednak "niezłomne" wsparcie dla Kijowa pomimo wycofania się z decyzji, dodając, że Londyn będzie "pilnie" zabiegał o finansowanie dla Kijowa z partnerami.

    "FT" zauważył, że Londyn udzielił Ukrainie 2 miliardy dolarów gwarancji Banku Światowego na pokrycie pilnych potrzeb finansowych do 2026 roku, a także zapewni bieżące wsparcie wojskowe w wysokości 3 miliardów funtów.

    Wielka Brytania: Banki boją się "konsekwencji prawnych"

    Ten sam portal, powołując się na swój wcześniejszy artykuł, poinformował również o obawach prawnych zgłoszonych przez brytyjskie banki posiadające aktywa w związku z potencjalnymi retorsjami ze strony Moskwy.

    Przed czwartkowym szczytem UE w raporcie stwierdzono, że nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń prawnych związanych z planowanym przez UE mechanizmem pożyczek reparacyjnych, poza tymi "już wynikającymi z obowiązującego systemu sankcji".

    Źródła: Kyiv Post, "Financial Times"

    Zobacz również:

    Rosyjski myśliwiec Su-27 na lotnisku Belbek na Krymie
    Wojna w Ukrainie

    Udany atak Ukraińców. Rosja straciła dwa myśliwce Su-27

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Przydacz w ''Gościu Wydarzęń'' o rozmowach Nawrockiego z Zełenskim: Element nowego otwarcia i urealnienie stosunkówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze