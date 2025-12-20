W skrócie Wielka Brytania na razie wycofała się z planu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie, podobnie jak wcześniej UE.

Unia Europejska udzieliła Ukrainie pożyczki na pokrycie potrzeb finansowych do lat 2026-27, mającej być spłaconą w razie rosyjskich odszkodowań.

Brytyjskie banki obawiają się konsekwencji prawnych związanych z ewentualnym przejęciem rosyjskich aktywów, ale Londyn zapewnia o dalszym wsparciu finansowym i wojskowym dla Kijowa.

W piątek brytyjscy urzędnicy poinformowali, że nie wykorzystają zamrożonych rosyjskich aktywów w wysokości 8 miliardów funtów w Wielkiej Brytanii na pomoc Ukrainie, zgodnie z planem, po tym jak podobne plany w UE utknęły w martwym punkcie - przekazał "Financial Times".

Dzień wcześniej przywódcy UE zgodzili się udzielić Kijowowi pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na pokrycie potrzeb finansowych w latach 2026-27.

Wielka Brytania nie odda Ukrainie rosyjskich aktywów. "Nie podejmiemy żadnych działań"

Unijni politycy nie zdecydowali się na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w ramach planowanej pożyczki reparacyjnej, która zakłada spłatę tylko w przypadku rekompensaty przez Rosję za szkody wojenne.

Choć do końca w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy nie było w Unii konsensusu, niektórzy przywódcy apelowali o podjęcie odpowiedniej decyzji.

- Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro. Nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie - powiedział przed szczytem UE premier Donald Tusk. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wyrażała z kolei nadzieję, że szczyt UE zakończy się porozumieniem. Do przełomu jednak nie doszło.

"Nie podejmiemy żadnych działań bez międzynarodowych partnerów" - powiedział rzecznik brytyjskiego rządu, dodając, że Londyn "będzie nadal ściśle współpracował z G7 i UE w sprawie finansowania Ukrainy".

Kanclerz Skarbu Rachel Reeves zadeklarowała jednak "niezłomne" wsparcie dla Kijowa pomimo wycofania się z decyzji, dodając, że Londyn będzie "pilnie" zabiegał o finansowanie dla Kijowa z partnerami.

"FT" zauważył, że Londyn udzielił Ukrainie 2 miliardy dolarów gwarancji Banku Światowego na pokrycie pilnych potrzeb finansowych do 2026 roku, a także zapewni bieżące wsparcie wojskowe w wysokości 3 miliardów funtów.

Wielka Brytania: Banki boją się "konsekwencji prawnych"

Ten sam portal, powołując się na swój wcześniejszy artykuł, poinformował również o obawach prawnych zgłoszonych przez brytyjskie banki posiadające aktywa w związku z potencjalnymi retorsjami ze strony Moskwy.

Przed czwartkowym szczytem UE w raporcie stwierdzono, że nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń prawnych związanych z planowanym przez UE mechanizmem pożyczek reparacyjnych, poza tymi "już wynikającymi z obowiązującego systemu sankcji".

