W skrócie Donald Trump w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem zadeklarował gotowość wsparcia w osiągnięciu porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie, a także mówił o postępach w kwestii Iranu.

Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie z Donaldem Trumpem, podczas której omówiono szczegółowo kluczowe sprawy związane z pokojem oraz sytuacją na froncie.

Obaj przywódcy ustalili, że kontynuują rozmowy podczas szczytu G7 w Evian-les-Bains, gdzie planowane są sesje z udziałem światowych liderów.

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Donald Trump podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem miał podkreślić, że zakończenie wojny w Ukrainie jest "kluczowe" i zadeklarować gotowość do wsparcia w osiągnięciu porozumienia - przekazał doradca Kremla Jurij Uszakow.

Według tej relacji Trump miał również mówić o możliwym postępie w innym konflikcie międzynarodowym, wskazując, że porozumienie w sprawie zakończenia napięć z Iranem jest "niemal osiągnięte".

Jak relacjonuje Kreml, w rozmowie z Trumpem Putin miał wyrazić zadowolenie z perspektywy zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Uszakow dodał także, że Putin złożył Trumpowi życzenia z okazji jego 80. urodzin w "nieformalny" sposób.

Zełenski rozmawiał z Trumpem. "Wiele kluczowych spraw"

Wcześniej tego samego dnia Wołodymyr Zełenski poinformował na platformie X o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Jak napisał, była to "świetna rozmowa z prezydentem USA".

Ukraiński prezydent przekazał również życzenia urodzinowe oraz podkreślił, że rozmowa dotyczyła "dość szczegółowo wielu kluczowych spraw", w tym przede wszystkim kwestii pokoju.

W swoim wpisie Zełenski podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie udzielane Ukrainie od początku wojny. Wspomniał o systemach uzbrojenia, określając je symbolicznie jako drogę "od Javelinów po Patrioty".

Prezydent Ukrainy zaznaczył także, że przekazał Trumpowi najnowsze informacje dotyczące sytuacji na froncie. Jak ujął, rozmowa obejmowała "to, jak nasza pozycja się wzmocniła".

Ustalenia przed szczytem G7 i dalsze rozmowy o pokoju

Zełenski poinformował również, że obaj przywódcy zgodzili się kontynuować rozmowy podczas nadchodzącego szczytu G7. Jak napisał, "ustaliliśmy, że omówimy więcej podczas naszego spotkania na Szczycie G7".

Lider Kijowa dodał, że pojawiły się także "dobre pomysły" dotyczące możliwych działań dyplomatycznych i kroków na rzecz zakończenia wojny oraz ochrony życia ludzkiego.

Podczas szczytu G7 w Evian-les-Bains liderzy mają odbyć dwugodzinną sesję z udziałem światowych przywódców, w tym Donalda Trumpa i Zełenskiego. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do ich rozmowy w cztery oczy - jak podkreślono, "nie zaplanowano żadnego spotkania", choć strona ukraińska nie wyklucza takiej możliwości.

Źródło: Reuters





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