W skrócie Rosyjski myśliwiec Su-57 całkowicie spłonął 29 października na lotnisku w Achtubińsku podczas próby uruchomienia silników maszyny.

Był to czwarty egzemplarz Su-57 utracony przez rosyjską armię w 2026 roku, co jest bolesną stratą wobec rocznej produkcji ograniczonej do czterech sztuk.

Mimo promowania maszyny przez Władimira Putina jako najlepszego samolotu świata, projekt ten ma problem ze znalezieniem chętnych wśród zagranicznych odbiorców.

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Myśliwiec Su-57 jest oficjalnie klasyfikowany przez Rosjan jako maszyna piątej generacji, co oznacza, że pod względem możliwości powinien dorównywać amerykańskim F-35, otwiera się w nowym oknie. Wielu zachodnich ekspertów wątpi jednak w podawane przez Moskwę, otwiera się w nowym oknie parametry tego samolotu, zaliczając go do generacji 4+ (lub - żartobliwie - do generacji 5-).

Według ostatnich doniesień 29 października jeden z egzemplarzy Su-57 spłonął na lotnisku w Achtubińsku podczas próby uruchomienia silników. Tego samego dnia rosyjska propagandowa agencja TASS donosiła o sukcesie konstruktorów samolotu z Biura Projektowego Suchoj.

Rosja chwaliła się myśliwcem. Maszyna stanęła w płomieniach

- Aby mieć wysokie osiągi Su-57, musieliśmy sprostać szeregowi złożonych wyzwań projektowych i organizacyjnych. Zapewniliśmy wysokie osiągi samolotu, jednocześnie równoważąc sprzeczne wymagania dotyczące stealth (wykrywalności - red.), aerodynamiki i wytrzymałości konstrukcyjnej, poszukując optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych - powiedział cytowany przez agencję dyrektor biura Michaił Strelec.

Incydent, w trakcie którego doszło do całkowitego zniszczenia Su-57, miał miejsce na lotnisku, gdzie mieści się 929. Państwowy Ośrodek Testów Lotniczych im. Czkałowa należący do Ministerstwa Obrony Rosji, otwiera się w nowym oknie. Jest to jeden z kluczowych ośrodków testowania lotnictwa wojskowego w Rosji, gdzie samoloty bojowe przechodzą oceny, prace rozwojowe i loty testowe.

To czwarty Su-57 utracony w tym roku przez Rosję. Wcześniej dwa zostały trafione przez Ukraińców, a jeden uległ zniszczeniu przez samych Rosjan w wyniku "przyjacielskiego ognia" (omyłkowego ostrzelania własnych sił).

Według szacunków Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy na koniec 2025 roku Rosja posiadała około 20 Su-57. Agencja zastrzegła, że jest to całkowita liczebność floty, a nie liczba samolotów jednocześnie gotowych do wykonywania misji bojowych. Dokładna liczba samolotów, uwzględniająca dostawy i straty poniesione w 2026 roku, nie została jeszcze ujawniona.

"Najlepszy samolot świata". Rosja ma problem ze sprzedażą Su-57

Warto nadmienić, że Moskwa jest w stanie produkować maksymalnie cztery Su-57 rocznie, a od dłuższego czasu podejmuje wysiłki mające na celu sprzedaż wersji eksportowych. Prawdopodobnie pierwszym zagranicznym klientem tych myśliwców została Algieria, otwiera się w nowym oknie.

W 2019 r. Władimir Putin przedstawiał Su-57 jako "najlepszy samolot na świecie", jednak zainteresowanie Su-57 wciąż pozostaje niewielkie. Indie, otwiera się w nowym oknie odrzuciły wcześniejsze propozycje kupna tej konstrukcji, jednak Rosja wciąż podejmuje próby przekonania do niej władz w New Delhi.

Jak zauważa Defense Express, ukraiński portal o tematyce obronności, niektóre kręgi w Indiach są przeciwne nabywaniu rosyjskiego myśliwca. Przeciwnicy tego zakupu twierdzą, że lepszy może okazać się projekt krajowego odpowiednika pod nazwą AMCA.

Źródła: Defense Express, Aeronaut Media, TASS



