W skrócie
- Rosyjski myśliwiec Su-57 całkowicie spłonął 29 października na lotnisku w Achtubińsku podczas próby uruchomienia silników maszyny.
- Był to czwarty egzemplarz Su-57 utracony przez rosyjską armię w 2026 roku, co jest bolesną stratą wobec rocznej produkcji ograniczonej do czterech sztuk.
- Mimo promowania maszyny przez Władimira Putina jako najlepszego samolotu świata, projekt ten ma problem ze znalezieniem chętnych wśród zagranicznych odbiorców.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Myśliwiec Su-57 jest oficjalnie klasyfikowany przez Rosjan jako maszyna piątej generacji, co oznacza, że pod względem możliwości powinien dorównywać amerykańskim F-35, otwiera się w nowym oknie. Wielu zachodnich ekspertów wątpi jednak w podawane przez Moskwę, otwiera się w nowym oknie parametry tego samolotu, zaliczając go do generacji 4+ (lub - żartobliwie - do generacji 5-).
Według ostatnich doniesień 29 października jeden z egzemplarzy Su-57 spłonął na lotnisku w Achtubińsku podczas próby uruchomienia silników. Tego samego dnia rosyjska propagandowa agencja TASS donosiła o sukcesie konstruktorów samolotu z Biura Projektowego Suchoj.
Rosja chwaliła się myśliwcem. Maszyna stanęła w płomieniach
- Aby mieć wysokie osiągi Su-57, musieliśmy sprostać szeregowi złożonych wyzwań projektowych i organizacyjnych. Zapewniliśmy wysokie osiągi samolotu, jednocześnie równoważąc sprzeczne wymagania dotyczące stealth (wykrywalności - red.), aerodynamiki i wytrzymałości konstrukcyjnej, poszukując optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych - powiedział cytowany przez agencję dyrektor biura Michaił Strelec.
Incydent, w trakcie którego doszło do całkowitego zniszczenia Su-57, miał miejsce na lotnisku, gdzie mieści się 929. Państwowy Ośrodek Testów Lotniczych im. Czkałowa należący do Ministerstwa Obrony Rosji, otwiera się w nowym oknie. Jest to jeden z kluczowych ośrodków testowania lotnictwa wojskowego w Rosji, gdzie samoloty bojowe przechodzą oceny, prace rozwojowe i loty testowe.
To czwarty Su-57 utracony w tym roku przez Rosję. Wcześniej dwa zostały trafione przez Ukraińców, a jeden uległ zniszczeniu przez samych Rosjan w wyniku "przyjacielskiego ognia" (omyłkowego ostrzelania własnych sił).
Według szacunków Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy na koniec 2025 roku Rosja posiadała około 20 Su-57. Agencja zastrzegła, że jest to całkowita liczebność floty, a nie liczba samolotów jednocześnie gotowych do wykonywania misji bojowych. Dokładna liczba samolotów, uwzględniająca dostawy i straty poniesione w 2026 roku, nie została jeszcze ujawniona.
"Najlepszy samolot świata". Rosja ma problem ze sprzedażą Su-57
Warto nadmienić, że Moskwa jest w stanie produkować maksymalnie cztery Su-57 rocznie, a od dłuższego czasu podejmuje wysiłki mające na celu sprzedaż wersji eksportowych. Prawdopodobnie pierwszym zagranicznym klientem tych myśliwców została Algieria, otwiera się w nowym oknie.
W 2019 r. Władimir Putin przedstawiał Su-57 jako "najlepszy samolot na świecie", jednak zainteresowanie Su-57 wciąż pozostaje niewielkie. Indie, otwiera się w nowym oknie odrzuciły wcześniejsze propozycje kupna tej konstrukcji, jednak Rosja wciąż podejmuje próby przekonania do niej władz w New Delhi.
Jak zauważa Defense Express, ukraiński portal o tematyce obronności, niektóre kręgi w Indiach są przeciwne nabywaniu rosyjskiego myśliwca. Przeciwnicy tego zakupu twierdzą, że lepszy może okazać się projekt krajowego odpowiednika pod nazwą AMCA.
Źródła: Defense Express, Aeronaut Media, TASS