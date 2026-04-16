W skrócie Rosja przeprowadziła najkrwawszy od miesięcy atak na ukraińskie miasta, wykorzystując ponad 700 dronów i rakiet, w wyniku czego zginęło co najmniej 17 osób, a około sto zostało rannych.

Zmasowane uderzenia objęły Kijów, Odessę i Dniepr.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy nazwał nocne ataki "zbrodniami wojennymi", a polskie MSZ wyraziło solidarność z ofiarami i potępiło łamanie prawa międzynarodowego.

Po zawieszeniu broni między Moskwą a Kijowem zawartym na czas prawosławnej Wielkanocy, Kreml zdecydował się na wyjątkowo skoncentrowane ataki na ukraińskie miasta.

Już w środę wieczorem rozpoczęły się uderzenia w wielu rejonach kraju. Około godziny 22 ukraińskie siły powietrzne przekazały, że rosyjska armia wykorzystała 21 pocisków manewrujących i 362 drony.

To nie był jednak koniec. Rosjanie zdecydowali się na kolejne fale uderzeń z powietrza. Według danych opublikowanych rano w ukraińską przestrzeń powietrzną posłanych zostało 659 dronów i 44 pociski.

Rosjanie przeprowadziła zmasowane ataki. Ofiary w Kijowie, Odessie i Dnieprze

Zmasowane ataki zostały przeprowadzone na trzy miasta -Kijów, Odessę i Dniepr. Z informacji lokalnych władz, które pojawiły się w czwartek rano wynikało, że ostatniej nocy w sumie w tych trzech wymienionych miastach zginęło 13 osób, a co najmniej 99 zostało rannych.

Po południu bilans wzrósł do 17. "Urzędnicy poinformowali, że dziewięć osób zginęło w południowym porcie Odessa, cztery - w tym dziecko - w stolicy Kijowie, a kolejne cztery w Dnieprze" - podało BBC.

Brytyjski nadawca zauważył, że ostatnia noc była dla Ukrainy "jedną z najkrwawszych w ciągu ostatnich miesięcy".

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że wśród czterech ofiar śmiertelnych w stolicy jest 12-letni chłopiec. Rannych zostało 45 osób. Wśród nich jest czterech ratowników medycznych.

Władze w Dnieprze przekazały, że poza ofiarami śmiertelnymi, kilkadziesiąt osób poniosło obrażenia po nalotach dronowych. Najwięcej ofiar było w Odessie, o czym informowaliśmy już wcześniej.

Rosjanie uderzali także wCharków, gdzie obrażenia odniosły dwie osoby oraz w Mikołajów i Chersoń, które przez całą noc pozostawały bez prądu.

Ukraina. Szef dyplomacji Andrij Sybiha: Zbrodnie wojenne

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha nocne ataki określił mianem "zbrodni wojennych". Jednocześnie wezwał sojuszników do zwiększenia presji na Moskwę oraz zaapelował o dodatkowe wsparcie Kijowa.

"Wszystkie decyzje potrzebne do zwiększenia presji na agresora muszą zostać teraz odblokowane" - napisał na platformie X, odnosząc się do sankcji.

Ukraińska obrona powietrzna zmaga się z niedoborem pocisków Patriot, które są niezbędne do zestrzeliwania rosyjskich pocisków balistycznych.

Reakcja polskiego MSZ. "Sprawcy wciąż pozostają bezkarni"

Tragiczna noc na Ukrainie spotkała się z odpowiedzią polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W oświadczeniu podkreślono, że największą cenę wciąż ponoszą cywile.

"Z głębokim niepokojem odnotowujemy kolejne akty rosyjskiej przemocy skierowanej przeciwko Ukrainie. Ludność cywilna nadal ponosi tragiczne konsekwencje bezprawnej wojny rozpętanej przez Rosję, a sprawcy wciąż pozostają bezkarni" - podkreślono we wpisie na X.

Zaznaczono, że śmierć cywilów nie może być konsekwencją brutalnej i agresywnej polityki zagranicznej żadnego państwa. MSZ stanowczo potępiło łamanie prawa międzynarodowego. "Wyrażamy solidarność z rodzinami ofiar i osobami rannymi w ostatnich atakach" - podkreśliło MSZ.

Źródła: BBC, PAP

"Polityczny WF": Jak nie Węgry to USA? Ziobro sprawdził rozkład lotów INTERIA.PL