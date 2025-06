Celem Rosji jest nie tylko zajęcie Pokrowska, ale również przedostanie się do obwodu dniepropietrowskiego i ogłoszenie "pseudozwycięstwa".

Informację o tym, że Federacja Rosyjska zgromadziła potężne siły w pobliżu Pokrowska , który jest krytycznym punktem na linii frontu, przekazał "The Kyiv Independent", powołując się na relacje dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego.

Ołeksandr Syrski złożył wizytę w Pokrowsku w piątek. Jak przyznał, każdego dnia dochodzi tam do ponad 50 ataków, a miasto pozostaje "najgorętszym punktem na całej 1200-kilometrowej linii frontu".

To właśnie w Pokrowsku Władimir Putin skoncentrował największe siły. Zdaniem ekspertów wojskowych jest to ważny węzeł komunikacyjny, a zakłócenia na szlakach dostawczych mogłyby spowodować osłabienie ukraińskiej armii oraz jej zdolności do odpierania ataków.