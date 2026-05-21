W skrócie Coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na powrót do swojego kraju, mimo trwającej wojny i wcześniejszej migracji spowodowanej agresją Rosji.

Według danych cytowanych przez Business Insider, wzrost migracji netto Ukrainy w 2025 roku wyniósł 1,7 miliona osób, co stanowi 4,4 proc. populacji kraju.

Ukraiński rząd prowadzi rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej na temat polityki powrotowej, podkreślając potrzebę dobrowolności tych decyzji oraz chęć uniknięcia chaosu prawnego.

Skala zjawiska, jak zauważają autorzy z Business Insider, najlepiej widoczna jest w oficjalnych liczbach, które precyzyjnie obrazują dynamikę powrotów. Analitycy podkreślają, że ruch ten ma charakter masowy i bezpośrednio wpływa na strukturę demograficzną państwa.

"Wzrost migracji netto Ukrainy w 2025 roku odpowiada 4,4 proc. jej populacji. W 2025 roku wzrost migracji netto Ukrainy wyniósł około 1,7 miliona osób. Szacuje się, że populacja kraju wynosi około 39 milionów" - czytamy.

Wojna na Ukrainie. Migranci z Ukrainy wracają do kraju

Tak gwałtowny skok wskaźników sprawił, że kraje, które dotychczas były głównymi państwami przyjmującymi i odnotowywały wysokie wskaźniki imigracji, teraz muszą mierzyć się z jej przewidywanym spadkiem.

Jak wskazują eksperci, zjawisko to działa na zasadzie naczyń połączonych - odpływ Ukraińców z Europy Zachodniej i Środkowej automatycznie podbija statystyki po stronie Kijowa.

Tendencję tę w pełni potwierdzają struktury międzynarodowe, które na bieżąco monitorują sytuację uchodźców i świadczą im pomoc bezpośrednio na miejscu. Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) jednoznacznie wskazują na motywacje powracających.

Decyzja o powrocie do ojczyzny, mimo oczywistego ryzyka, bardzo często wynika z chęci odbudowy własnego życia w dobrze znanym otoczeniu, ponownego połączenia rozdzielonych rodzin oraz chęci wsparcia własnego państwa w trudnym momencie dziejowym.

Ukraina. Rząd namawia rodaków do powrotu

Masowe powroty zbiegają się w czasie z intensywnymi działaniami dyplomatycznymi Kijowa. Ukraiński minister polityki społecznej, rodziny i jedności Ukrainy Denis Uliutin podjął rozmowy z europejskim komisarzem do spraw wewnętrznych i migracji Magnusem Brunnerem.

Głównym tematem negocjacji jest wygasanie specjalnego statusu ochrony dla Ukraińców w krajach Unii Europejskiej, które ma nastąpić w marcu przyszłego roku.

Ukraiński rząd dąży do uzyskania pełnego dostępu do danych swoich obywateli przebywających za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem grup najbardziej wrażliwych, aby móc precyzyjnie zaplanować i ułatwić im powrót.

Minister Uliutin jasno sprecyzował stanowisko swojego resortu, deklarując: "nasze stanowisko jest jasne: chcemy, aby Ukraińcy wrócili do domu, ale musi to być dobrowolna i świadoma decyzja".

Kijów chce uniknąć chaosu prawnego i fragmentacji podejścia poszczególnych państw unijnych, tworząc spójną, systemową politykę powrotową, która pomoże zasilić kurczący się rynek pracy i wesprze powojenną odbudowę kraju.





