Nagły zwrot w postawie Ukraińców. Coraz chętniej wracają do kraju
Coraz więcej Ukraińców, pomimo trwającej wojny, decyduje się na powrót do domu. Skala zjawiska zaskakuje ekspertów, którzy wskazują kilka głównych powodów tego zjawiska. Wśród nich jest chęć wsparcia państwa w trudnym momencie, a także połączenia rodzin, które zostały rozdzielone po rosyjskiej pełnoskalowej agresji.
W skrócie
- Coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na powrót do swojego kraju, mimo trwającej wojny i wcześniejszej migracji spowodowanej agresją Rosji.
- Według danych cytowanych przez Business Insider, wzrost migracji netto Ukrainy w 2025 roku wyniósł 1,7 miliona osób, co stanowi 4,4 proc. populacji kraju.
- Ukraiński rząd prowadzi rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej na temat polityki powrotowej, podkreślając potrzebę dobrowolności tych decyzji oraz chęć uniknięcia chaosu prawnego.
Skala zjawiska, jak zauważają autorzy z Business Insider, najlepiej widoczna jest w oficjalnych liczbach, które precyzyjnie obrazują dynamikę powrotów. Analitycy podkreślają, że ruch ten ma charakter masowy i bezpośrednio wpływa na strukturę demograficzną państwa.
"Wzrost migracji netto Ukrainy w 2025 roku odpowiada 4,4 proc. jej populacji. W 2025 roku wzrost migracji netto Ukrainy wyniósł około 1,7 miliona osób. Szacuje się, że populacja kraju wynosi około 39 milionów" - czytamy.
Wojna na Ukrainie. Migranci z Ukrainy wracają do kraju
Tak gwałtowny skok wskaźników sprawił, że kraje, które dotychczas były głównymi państwami przyjmującymi i odnotowywały wysokie wskaźniki imigracji, teraz muszą mierzyć się z jej przewidywanym spadkiem.
Jak wskazują eksperci, zjawisko to działa na zasadzie naczyń połączonych - odpływ Ukraińców z Europy Zachodniej i Środkowej automatycznie podbija statystyki po stronie Kijowa.
Tendencję tę w pełni potwierdzają struktury międzynarodowe, które na bieżąco monitorują sytuację uchodźców i świadczą im pomoc bezpośrednio na miejscu. Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) jednoznacznie wskazują na motywacje powracających.
Decyzja o powrocie do ojczyzny, mimo oczywistego ryzyka, bardzo często wynika z chęci odbudowy własnego życia w dobrze znanym otoczeniu, ponownego połączenia rozdzielonych rodzin oraz chęci wsparcia własnego państwa w trudnym momencie dziejowym.
Ukraina. Rząd namawia rodaków do powrotu
Masowe powroty zbiegają się w czasie z intensywnymi działaniami dyplomatycznymi Kijowa. Ukraiński minister polityki społecznej, rodziny i jedności Ukrainy Denis Uliutin podjął rozmowy z europejskim komisarzem do spraw wewnętrznych i migracji Magnusem Brunnerem.
Głównym tematem negocjacji jest wygasanie specjalnego statusu ochrony dla Ukraińców w krajach Unii Europejskiej, które ma nastąpić w marcu przyszłego roku.
Ukraiński rząd dąży do uzyskania pełnego dostępu do danych swoich obywateli przebywających za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem grup najbardziej wrażliwych, aby móc precyzyjnie zaplanować i ułatwić im powrót.
Minister Uliutin jasno sprecyzował stanowisko swojego resortu, deklarując: "nasze stanowisko jest jasne: chcemy, aby Ukraińcy wrócili do domu, ale musi to być dobrowolna i świadoma decyzja".
Kijów chce uniknąć chaosu prawnego i fragmentacji podejścia poszczególnych państw unijnych, tworząc spójną, systemową politykę powrotową, która pomoże zasilić kurczący się rynek pracy i wesprze powojenną odbudowę kraju.