Nagły zwrot na Słowacji. Niespodziewana deklaracja w sprawie Ukrainy
Słowacja była - obok Węgier rządzonych przez Viktora Orbana - drugim największym przeciwnikiem Ukrainy wśród państw UE. Media zwracają jednak uwagę, że po wyborach na Węgrzech zaobserwować można zmianę narracji Bratysławy. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini niespodziewanie ogłosił, że jego kraj dostarczy Ukrainie więcej amunicji. - Liczba ta będzie nadal rosła w przyszłości - dodał.
Spis treści:
- Słowacja - Ukraina. Peter Pellegrini o wsparciu Kijowa
- Słowacja a wojna w Ukrainie. "Nie wyślemy żołnierzy"
- Spotkanie Karol Nawrocki - Wołodymyr Zełenski
Na początku tygodnia w stolicy Rumunii odbył się Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki - formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO. W szczycie, poza przedstawicielami państw regionu, wzięli udział także m.in. podsekretarz w Departamencie Stanu USA Thomas Di Anno, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i liderzy państw nordyckich.
W spotkaniu uczestniczył m.in. prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Podczas rozmowy z dziennikarzami przekazał, że "Słowacja dostarcza Ukrainie amunicję w milionowych ilościach, a ilość ta będzie rosła w przyszłości" - cytuje go słowacka agencja prasowa Teraz.
Słowacja - Ukraina. Peter Pellegrini o wsparciu Kijowa
Jak przekazał Pellegrini, Bratysława aktywnie inwestuje w produkcję broni, a kompleks wojskowo-przemysłowy generuje obecnie prawie 3 proc. słowackiego PKB. Dzięki temu, jak stwierdził, Słowacja stała się jednym z głównych producentów amunicji w NATO.
Pellegrini oznajmił również, że Ukraina jest krajem o najlepszej obecnie wiedzy na temat nowoczesnej sztuki wojennej. Jego zdaniem Kijów może zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie krajom sąsiednim, w tym także Słowacji.
Słowacki prezydent podkreślił również, że NATO jest i pozostanie zjednoczone, pomimo napięć między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi.
- Oczywiście istnieje potrzeba wzmocnienia europejskiego filaru w ramach NATO - nie jako odrębnej jednostki, ale w ramach odpowiedzialności za obronę. Co oczywiście wiąże się również z koniecznością zwiększenia wydatków na cele wojskowe - powiedział.
Słowacja a wojna w Ukrainie. "Nie wyślemy żołnierzy"
Agencja UNIAN informowała wcześniej, że słowackie władze odmówiły Ukrainie udzielenia wsparcia wojskowego. Pellegrini podkreślił wówczas, że Bratysława nie wyśle tam swoich żołnierzy ani nie będzie uczestniczyła w gwarancjach pożyczki z UE w wysokości 90 mld euro.
Prezydent Słowacji stwierdził również, że "przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 przez poprzedni rząd było błędem".
Przypomniał, że będąc premierem, nakazał zatrzymać słowackie myśliwce do czasu ich zastąpienia nowymi amerykańskimi F-16. Nie zgodził się z twierdzeniem poprzedniej koalicji rządzącej, że myśliwce MiG-29 to po prostu "sterta złomu".
Spotkanie Karol Nawrocki - Wołodymyr Zełenski
Bukareszteńska Dziewiątka to format zrzeszający obecnie dziewięć państw wschodniej flanki NATO: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię.
Na marginesie środowego szczytu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki powiedział podczas konferencji prasowej, że jego spotkanie z ukraińskim przywódcą było kontynuacją pewnego formatu rozmów, rozpoczętych od wizyty ukraińskiego prezydenta w Warszawie w grudniu ub. roku.
Polski prezydent, pytany o wystosowane wtedy przez Zełenskiego zaproszenie do Kijowa, wyraził przypuszczenie, że może uda się tam w przyszłym roku. Nawrocki zwrócił też uwagę, że okazją do spotkania i rozmów będzie także zbliżająca się międzynarodowa konferencja dotycząca powojennej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w czerwcu.
Źródło: UNIAN