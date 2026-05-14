Nagły zwrot na Słowacji. Niespodziewana deklaracja w sprawie Ukrainy

Na początku tygodnia w stolicy Rumunii odbył się Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki - formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO. W szczycie, poza przedstawicielami państw regionu, wzięli udział także m.in. podsekretarz w Departamencie Stanu USA Thomas Di Anno, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i liderzy państw nordyckich.

W spotkaniu uczestniczył m.in. prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Podczas rozmowy z dziennikarzami przekazał, że "Słowacja dostarcza Ukrainie amunicję w milionowych ilościach, a ilość ta będzie rosła w przyszłości" - cytuje go słowacka agencja prasowa Teraz.

Słowacja - Ukraina. Peter Pellegrini o wsparciu Kijowa

Jak przekazał Pellegrini, Bratysława aktywnie inwestuje w produkcję broni, a kompleks wojskowo-przemysłowy generuje obecnie prawie 3 proc. słowackiego PKB. Dzięki temu, jak stwierdził, Słowacja stała się jednym z głównych producentów amunicji w NATO.

Pellegrini oznajmił również, że Ukraina jest krajem o najlepszej obecnie wiedzy na temat nowoczesnej sztuki wojennej. Jego zdaniem Kijów może zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie krajom sąsiednim, w tym także Słowacji.

Słowacki prezydent podkreślił również, że NATO jest i pozostanie zjednoczone, pomimo napięć między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi.

- Oczywiście istnieje potrzeba wzmocnienia europejskiego filaru w ramach NATO - nie jako odrębnej jednostki, ale w ramach odpowiedzialności za obronę. Co oczywiście wiąże się również z koniecznością zwiększenia wydatków na cele wojskowe - powiedział.

Słowacja a wojna w Ukrainie. "Nie wyślemy żołnierzy"

Agencja UNIAN informowała wcześniej, że słowackie władze odmówiły Ukrainie udzielenia wsparcia wojskowego. Pellegrini podkreślił wówczas, że Bratysława nie wyśle tam swoich żołnierzy ani nie będzie uczestniczyła w gwarancjach pożyczki z UE w wysokości 90 mld euro.

Prezydent Słowacji stwierdził również, że "przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 przez poprzedni rząd było błędem".

Przypomniał, że będąc premierem, nakazał zatrzymać słowackie myśliwce do czasu ich zastąpienia nowymi amerykańskimi F-16. Nie zgodził się z twierdzeniem poprzedniej koalicji rządzącej, że myśliwce MiG-29 to po prostu "sterta złomu".

Spotkanie Karol Nawrocki - Wołodymyr Zełenski

Bukareszteńska Dziewiątka to format zrzeszający obecnie dziewięć państw wschodniej flanki NATO: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię.

Na marginesie środowego szczytu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki powiedział podczas konferencji prasowej, że jego spotkanie z ukraińskim przywódcą było kontynuacją pewnego formatu rozmów, rozpoczętych od wizyty ukraińskiego prezydenta w Warszawie w grudniu ub. roku.

Polski prezydent, pytany o wystosowane wtedy przez Zełenskiego zaproszenie do Kijowa, wyraził przypuszczenie, że może uda się tam w przyszłym roku. Nawrocki zwrócił też uwagę, że okazją do spotkania i rozmów będzie także zbliżająca się międzynarodowa konferencja dotycząca powojennej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w czerwcu.

Źródło: UNIAN

