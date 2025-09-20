Zełenski zapowiedział, że podczas spotkania z Trumpem poruszy kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.

Kijów domaga się wsparcia Zachodu w tej sprawie, by zapobiec przyszłym rosyjskim atakom. Władimir Putin ostrzegł jednak, że obecność zachodnich wojsk w Ukrainie byłaby "nieakceptowalna" i stałaby się celem rosyjskich ataków.

Wojna w Ukrainie. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków

W nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych na Ukrainę od początku wojny - wystrzeliła 40 rakiet i około 580 dronów. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Gubernator obwodu samarskiego poinformował z kolei, że zeszłonocny ukraiński atak dronów na rafinerie zabił cztery osoby. To jeden z najbardziej śmiertelnych ukraińskich nalotów w Rosji od czasu rozpoczęcia wojny w 2022 roku.

Źródło: AFP

