Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Nagła zapowiedź Zełenskiego. W planach spotkanie z Trumpem

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tymczasem Rosja nasila ataki w całej Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem w przyszłym tygodniu
Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem w przyszłym tygodniuMANDEL NGANAFP

Zełenski zapowiedział, że podczas spotkania z Trumpem poruszy kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.

Kijów domaga się wsparcia Zachodu w tej sprawie, by zapobiec przyszłym rosyjskim atakom. Władimir Putin ostrzegł jednak, że obecność zachodnich wojsk w Ukrainie byłaby "nieakceptowalna" i stałaby się celem rosyjskich ataków.

Zobacz również:

Ukraina zestrzeliwuje cele lecące także nad Polskę. Zełenski chce, aby Warszawa postępowała podobnie
Ukraina - Rosja

Obrona powietrzna Polski i Ukrainy. Zełenski chce wspólnych decyzji

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Wojna w Ukrainie. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków

    W nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych na Ukrainę od początku wojny - wystrzeliła 40 rakiet i około 580 dronów. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

    Gubernator obwodu samarskiego poinformował z kolei, że zeszłonocny ukraiński atak dronów na rafinerie zabił cztery osoby. To jeden z najbardziej śmiertelnych ukraińskich nalotów w Rosji od czasu rozpoczęcia wojny w 2022 roku.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie rafinerie
    Ukraina - Rosja

    Nocne eksplozje w Rosji. Ukraińskie drony uderzyły w kluczowe rafinerie

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Wojsko znalazło szczątki rakiety. Na miejscu jest Żandarmeria WojskowaPolsat News

    Najnowsze