Nagła zapowiedź Zełenskiego. W planach spotkanie z Trumpem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tymczasem Rosja nasila ataki w całej Ukrainie.
Zełenski zapowiedział, że podczas spotkania z Trumpem poruszy kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.
Kijów domaga się wsparcia Zachodu w tej sprawie, by zapobiec przyszłym rosyjskim atakom. Władimir Putin ostrzegł jednak, że obecność zachodnich wojsk w Ukrainie byłaby "nieakceptowalna" i stałaby się celem rosyjskich ataków.
Wojna w Ukrainie. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków
W nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych na Ukrainę od początku wojny - wystrzeliła 40 rakiet i około 580 dronów. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Gubernator obwodu samarskiego poinformował z kolei, że zeszłonocny ukraiński atak dronów na rafinerie zabił cztery osoby. To jeden z najbardziej śmiertelnych ukraińskich nalotów w Rosji od czasu rozpoczęcia wojny w 2022 roku.
Źródło: AFP