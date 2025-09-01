W skrócie W Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie NATO-Ukraina zwołane na prośbę Kijowa w odpowiedzi na zmasowane ataki Rosji.

Uczestnicy spotkania omówią dalsze działania wobec eskalacji konfliktu przez Rosję oraz odmowę podjęcia wysiłków pokojowych.

W wyniku ostatnich rosyjskich nalotów na Kijów zginęło prawie 30 osób, a Unia Europejska, poza Węgrami, wspólnie potępiła rosyjskie działania.

"Nadzwyczajne spotkanie NATO-Ukraina odbędzie się dzisiaj wBrukseli na prośbę Ukrainy i w odpowiedzi na ostatnie masowe ataki powietrzne Rosji" - przekazał w poniedziałek Andrij Sybiha.

Jak dodał, strona ukraińska "oczekuje skoncentrowanej dyskusji na temat wspólnych działań, aby odpowiednio zareagować na odrzucenie przez Rosję wysiłków pokojowych i eskalację terroru przeciwko Ukraińcom".

Bruksela. Nadzwyczajne posiedzenie NATO-Ukraina

W tym samym wpisie szef ukraińskiej dyplomacji podziękował państwom NATO i innym sojusznikom za "silne wsparcie wobec Ukrainy i znaczące wysiłki na rzecz pokoju".

"Moskwa musi czuć silniejszą presję jako konsekwencję przedłużania wojny" - zakończył.

Informacje przekazywane przez Sybihę potwierdził w rozmowie z portalem Europejska Pravda przedstawiciel jeden z urzędników NATO.

- Możemy potwierdzić, że posiedzenie NATO-Ukraina odbędzie się na szczeblu doradców politycznych. Spotkanie odbędzie się (w czwartek - red.) po południu - przekazał.

Podczas narady zapewne nie zapadną żadne konkretne decyzje, lecz omówione zostaną szczegóły współpracy, dojdzie do skoordynowania stanowisk i przygotowania projektów dokumentów

Zmasowany atak Rosji na Kijów. Unia wydała oświadczenie

W nocy z 27 na 28 sierpnia Rosja przypuściła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę kraju - Kijów. W trakcie ostrzału rakietowego i dronowego poważnie uszkodzony został m.in. budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej.

"Taki czyn wymaga nie tylko potępienia przez Unię, ale i cały świat. Wyrażamy solidarność z naszymi partnerami z UE i jesteśmy gotowi zapewnić wsparcie" - deklarował wówczas Sybiha.

Z powodu wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa, Polska także poderwała swoje i sojusznicze myśliwce, których zadaniem było operowanie w naszej przestrzeni powietrznej.

Państwa Unii Europejskiej, za wyjątkiem Węgier, wydały wspólne oświadczenie potępiające Federację Rosyjską. Dokument przygotowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Według oficjalnych szacunków w rosyjskich nalotach na Kijów śmierć poniosło prawie 30 osób, a kolejnych kilkadziesiąt zostało rannych.

