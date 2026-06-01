Nadchodzi przełom w Ukrainie? Współpracownik Zełenskiego podał datę

W skrócie Celem Wołodymyra Zełenskiego jest jak najszybsze zakończenie wojny, najlepiej jeszcze przed zimą.

Kyryło Budanow przekazał, że trwają pewne niejawne procesy i zaplanowano wizyty specjalnych wysłanników prezydenta USA w Kijowie i Moskwie.

Według danych projektu DeepState w maju Rosja zanotowała najniższe terytorialne zyski od października 2023 roku.

- Prezydent postawił nam za cel jak najszybsze zakończenie tej wojny. Mogę potwierdzić, że rzeczywiście taki jest jego cel - jak najszybsze zakończenie działań wojennych, najlepiej przed zimą - powiedział szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, podczas Forum Architektury Bezpieczeństwa w Kijowie.

Jak podkreślił ukraińskich polityk, w jego ocenie jest to cel "absolutnie słuszny, trafny i dobrze przemyślany". Wskazał także, że "istnieje szereg czynników", które pozwalają myśleć, że Rosja zgodzi się na "pewną propozycję".

- Pewne procesy się toczą, choć nie są w pełni jawne - wskazał Budanow, dodając, że specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, potwierdzili plany odwiedzenia Kijowa i Moskwy "w niedalekiej przyszłości".

Ostatnie rozmowy trójstronne, prowadzone za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, odbyły się w lutym.

Kolejna tura negocjacji, zaplanowana pierwotnie na koniec tego miesiąca, a następnie przełożona na marzec, ostatecznie została odwołana ze względu na amerykański atak na Iran.

Deklaracje Budanowa są zgodne z wcześniejszymi wypowiedziami Zełenskiego. - Musimy znaleźć dyplomatyczny sposób, aby usiąść i porozmawiać - podkreślił niedawno prezydent Ukrainy.

Ukraiński przywódca zwrócił uwagę, że w maju zyski terytorialne Rosji po raz pierwszy od lat były mniejsze niż jej zdobycze. Taką informacje przekazali także analitycy projektu DeepState.

"Rosjanie całkowicie zawiedli Moskwę w maju - był to najgorszy dla nich miesiąc pod względem powierzchni okupowanego terytorium od października 2023 roku, kiedy rozpoczęli strategiczną ofensywę na większości odcinków frontu" - poinformowali w najnowszym raporcie.

Źródło: "The Kyiv Independent"





