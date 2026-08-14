W skrócie Magazyn Wildberries w obwodzie twerskim został uszkodzony przez szczątki ukraińskiego drona, a pracownicy nie odnieśli obrażeń.

Według portalu Meduza w atakach na magazyny Wildberries spłonęło ponad 11 milionów książek. Obiekty firmy są uznawane przez Kijów za cele wojskowe.

W nocy doszło także do nalotu dronów na port w Ust-Łudze, gdzie wybuchł pożar. Bezzałogowce pojawiły się nad Moskwą i w obwodzie leningradzkim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Gubernator obwodu twerskiego Witalij Korolow przekazał, że szczątki strąconego drona uszkodziły mur magazynu firmy Wildberries w okręgu kalinińskim. Według niego pożar ugaszono, a pracownicy firmy nie zostali poszkodowani.

Placówki Wildberries są od 18 lipca atakowane przez ukraińskie drony. Według Kijowa obiekty firm e-commerce są uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie.

Na Wildberries można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Zdaniem portalu Dialog Wildberries pomaga armii w pozyskiwaniu towarów objętych sankcjami.

Rosja. Ukraińcy uderzyli w magazyn Wildberries

Na skutek ukraińskich ataków na magazyny Wildberries spłonęło ponad 11 mln książek, głównie z dziedziny sztuki oraz literatury dziecięcej i popularno-naukowej - podał w piątek portal Meduza, powołując się na dane m.in. Rosyjskiego Związku Księgarskiego.

O nocnym ataku ukraińskich dronów poinformował też na platformie X mer Moskwy Siergiej Sobianin. Napisał, że strącono dziesięć bezzałogowców, a na miejscu upadku ich szczątków pracują służby specjalne.

Meduza podała, że ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy również obwód leningradzki. W wyniku uderzenia w port w Ust-Łudze wybuchł pożar.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zniszczeń.

Rozwiń

Gubernator tego obwodu Aleksandr Drozdienko napisał na Telegramie, że pożar już ugaszono i nikt nie został poszkodowany. Dodał, że w obwodzie strącono w nocy 54 ukraińskie drony.



