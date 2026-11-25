W skrócie Prezydent Donald Trump wyśmiał twierdzenia Wołodymyra Zełenskiego o naciskach USA na zawarcie pokoju do końca roku i stwierdził, że konflikt nie dotyczy bezpośrednio USA.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina pragnie pokoju, ale nie chce go osiągnąć wyłącznie własnym kosztem poprzez znaczące ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji.

Administracja Trumpa porzuciła strategię opartą na zachętach biznesowych wobec Moskwy po fiasku rozmów w Abu Zabi, skupiając się teraz na kwestiach terytorialnych.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w wywiadzie dla Bloomberga, że przedstawiciele prezydenta USA - Steve Witkoffa i Jared Kushner - naciskają na Kijów, aby jak najszybciej zawarł porozumienie w sprawie zakończenia wojny. Według ukraińskiego przywódcy, Waszyngton chciałby osiągnąć porozumienie pokojowe do stycznia przyszłego roku.

O te słowa Zełenskiego zapytano prezydenta USA Donalda Trumpa. Miało to miejsce podczas wywiadu dla "The New York Post" w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

"Trump głośno się roześmiał, gdy zapytano go o twierdzenie prezydenta Ukrainy" - czytamy.

- Kto to powiedział? - miał zapytać Trump, chichocząc i wymieniając spojrzenia z jednym z amerykańskich urzędników w Gabinecie Owalnym.

- Czego on chce, żebym zrobił? - zapytał.

Amerykański prezydent stwierdził następnie, że wojna w Ukrainie się przedłuża, ponieważ "do tanga trzeba dwojga". - Nie mam żadnych ram czasowych. Po prostu chciałbym, żeby to się skończyło. Wiecie, to nas nie dotyczy - powiedział Trump. - Chciałbym, żeby to się skończyło dzisiaj, ale do tanga trzeba dwojga. Zobaczymy, co się stanie - dodał.

- Czasami Władimir Putin wygląda na gotowego, a Zełenski nie. Czasami Zełenski chciałby to zrobić, a Putin nie jest gotowy. Zależy, którego dnia - powiedział Trump.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Chcemy pokoju, ale nie tylko naszym kosztem

W wywiadzie dla Bloomberga Zełenski powiedział, że Ukrainie "grożą żądania znaczących ustępstw", zwłaszcza terytorialnych. Jego zdaniem Władimir Putin wciąż nie wykazuje oznak gotowości do zakończenia trwającej od 2022 r. pełnoskalowej wojny.

- Istnieje chęć szybkiego działania. Zarówno my, jak i Rosjanie to rozumiemy. Rozumiemy też, jaka może być cena. My też naprawdę chcemy pokoju, ale nie tylko kosztem Ukrainy - oznajmił.

Zełenski podkreślił również, że zaapeluje do nowego, zdominowanego przez demokratów Kongresu USA, o zwiększenie nacisków na Rosję, jeśli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi nie uda się przekonać Putina do zakończenia wojny do końca roku.

Według prezydenta Ukrainy, jeśli Kijów nie osiągnie porozumienia pokojowego, które byłoby akceptowalne, Ukraina będzie zabiegać o znaczący pakiet pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych. A także o zaostrzenie sankcji wobec Rosji.

Negocjacje USA - Rosja. Fiasko strategii Kushnera i Witkoffa

Jak poinformowano w tym tygodniu, administracja Donalda Trumpa po cichu odłożyła na później strategię opartą na zachętach biznesowych wobec Moskwy - takich jak inwestycje w projekty naftowe i tytanowe czy powrót do kwestii gazociągów, ponieważ podczas listopadowych rozmów w Abu Zabi strona rosyjska okazała niewielkie zainteresowanie "pobocznymi" umowami. Według doniesień "Financial Times" wysłannicy Trumpa przekazali europejskim urzędnikom, że ciężar negocjacji przesuwa się w stronę bardziej tradycyjnego podejścia skupionego na kwestiach terytorialnych i bezpieczeństwa.

Jednocześnie sam Trump utrzymuje, że łączą go z Władimirem Putinem bardzo dobre relacje osobiste i twierdzi, że rosyjski przywódca miał wyrazić chęć zakończenia wojny na drodze dyplomatycznej.

Pytany o to, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, Trump powiedział, że nie będzie przesądzał, czy jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że łączą ich "fantastyczne" relacje osobiste. Powiedział, że od dawna ma do czynienia z Putinem i podczas afery dotyczącej powiązań jego otoczenia z Rosją Putin był "bardzo miły".



