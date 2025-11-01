Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Na ulicach zgasły światła, część lotnisk sparaliżowana. Atak dronów w Rosji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Wyjątkowo ciemna noc za mieszkańcami obwodu moskiewskiego w Rosji. Według doniesień ukraińskich agencji doszło do "sytuacji awaryjnej w systemie zasilania energetycznego". Na poszczególnych ulicach zgasły światła. Wiadomo także o problemach samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej - część lotnisk została czasowo sparaliżowana.

Atak dronów na Rosję. Zamknięto kilka lotnisk, na ulicach zgasły światła
Atak dronów na Rosję. Zamknięto kilka lotnisk, na ulicach zgasły światłaGoogle Maps / Unianmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Zmasowany atak dronów doprowadził do paraliżu lotnisk w kilku rosyjskich miastach.
  • W obwodzie moskiewskim zanotowano poważne awarie prądu, a na ulicach zapanowała ciemność.
  • Rosyjskie wojsko informuje o zestrzeleniu niemal 100 dronów, ale skutki ataku są widoczne w infrastrukturze energetycznej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podaje Ukraińska Pravda, w nocy z piątku na sobotę doszło do zamknięcia lotnisk w pięciu miastach Federacji Rosyjskiej. Powodem były doniesienia o zmasowanym ataku dronów na rosyjskie terytorium.

Problemy lotnisk w Rosji po ataku dronów

Rosawiacja ogłosiła tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym na lotniskach w Penzie, Samarze i Saratowie. Decyzję uargumentowano troską o bezpieczeństwo lotów w związku z informacją o aktywności bezzałogowców. Podobny krok zdecydowano się uczynić w portach w Kałudze i Tambowie.

Przedstawiciele rosyjskiego wojska poinformowali, że obrona powietrzna zestrzeliła 98 dronów, w tym także te, które miały przelatywać nad Moskwą. Według władz 35 z wszystkich bezzałogowców zostało zlikwidowanych nad obwodem biełgoradzkim.

Agencja Unian podała z kolei - powołując się na informacje mieszkańców - że w obwodzie moskiewskim niespodziewanie zgasły światła. Wcześniej donoszono o słyszalnej eksplozji w mieście Żukowski.

Władze obwodu twierdzą, że przerwa w dostawie prądu była spowodowana "sytuacją awaryjną w systemie zasilania".

Zobacz również:

W okolicy lotniska w Berlinie zlokalizowano "niezidentyfikowane drony". Port lotniczy został zamknięty na dwie godziny
Świat

Drony nad stołecznym lotniskiem. W Niemczech wszczęto alarm

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Atak dronów na Rosję. Na niektórych ulicach zgasły światła

    "Doszło do poważnych przerw w dostawie prądu w Żukowskim i kilku innych dzielnicach na południe od stolicy Rosji, Moskwy, po szeroko zakrojonym ataku przeprowadzonym dziś wieczorem przez setki dronów wystrzelonych z Ukrainy na obiekty wojskowe i infrastrukturę energetyczną w obwodzie moskiewskim" - podał OSINTdefender na platformie X.

    Wcześniej do ataków dronów na infrastrukturę energetyczną dochodziło m.in. w obwodzie wołgogradzkim. Gubernator Andrij Boczarow informował wówczas, że w wyniku uderzenia fragmentów bezzałogowych statków powietrznych na terenie jednej z podstacji linii energetycznych Bałaszowskaja wybuchł pożar.

    Zobacz również:

    Granica fińsko-rosyjska
    Świat

    Nowe ruchy Rosji przy granicy z NATO. Formują specjalne jednostki

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

    Źródło: Unian, Ukraińska Pravda

    "Polityczny WF": "Męczennik" w Budapeszcie. Czy Ziobro wróci z Węgier?INTERIA.PL

    Najnowsze