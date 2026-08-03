Na niebie zaroiło się od ukraińskich dronów. Potężny atak w Rosji

W skrócie 3 sierpnia doszło do ataku ukraińskiego drona na magazyn Wildberries w miejscowości Chriastowo w Rosji, co spowodowało pożar.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przeprowadzeniu w nocy kontrataków na statki oraz jednostkę towarową Ukrainy.

Magazyny firmy Wildberries były w ostatnich tygodniach wielokrotnie atakowane przez ukraińskie siły, co poskutkowało stratami przedsiębiorstwa.

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Do ukraińskiego ataku na magazyn Wildberries w miejscowości Chriastowo w obwodzie włodzimierskim w Rosji doszło w poniedziałek, 3 sierpnia, w godzinach porannych. W wyniku uderzenia w obiekcie wybuchł pożar.

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Firma potwierdziła, że magazyn padł ofiarą ukraińskiego drona i zapowiedziała ewakuację pracowników. Przekazała także, że zamówienia, które miały zostać tam realizowane, zostaną przekazane do innych placówek.

Wstępne informacje wskazują, że w ataku nikt nie zginął. Na razie nie wiadomo, jak rozległe są szkody w obiekcie.

W mediach społecznościowych i na kanałach monitorujących na portalu Telegram pojawiają się nagrania z ataku. Jednemu ze świadków udało się ująć moment upadku drona - na filmie widać, jak obiekt uderza w ziemię, wywołując falę dymu i ognia.

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Inne nagrania przedstawiają ogromne kłęby dymu, które pokryły niebo po ataku.

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Ukraińskie uderzenie nie pozostało bez odpowiedzi ze strony Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek uderzyło w trzy przewożące sprzęt wojskowy statki Ukrainy na Morzu Czarnym oraz jedną jednostkę towarową w porcie w Mikołajów. Kijów na razie nie potwierdził tych informacji.

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Obiekty należące do firmy Wildberries, największego rosyjskiego sprzedawcy internetowego, od kilku tygodni regularnie padają ofiarą ataków sił Ukrainy. Przedsiębiorstwo to odgrywa istotną rolę w logistyce rosyjskich wojsk - przez należące do niego magazyny przechodzą duże ilości sprzętu podwójnego zastosowania.

W niedzielę ukraińska armia przeprowadziła skuteczny atak na magazyn Wildberries niedaleko miasta Samara w rosyjskim obwodzie samarskim. Od połowy lipca drony uderzyły w firmę dziewięciokrotnie. Miało to miejsce m.in. w Elektrostalu, Kotowsku, Niewinnomysku, Krasnodarze, Symferopolu, czy Riazaniu.

Niedawno na temat ataków wypowiedziała się prezes przedsiębiorstwa Tatiana Kim. - Od prawie dwóch tygodni magazyny naszej firmy są celem ataków terrorystycznych. Dlaczego akurat nasze magazyny? Ataki na nas to ataki na setki milionów ludzi w 10 krajach jednocześnie - mówiła, stosując typową dla rosyjskich władz propagandową narrację na temat ukraińskich uderzeń w głębi Rosji.

Kim przyznała jednocześnie, że działania Ukraińców doprowadziły do "strat liczonych w milionach".





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