Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Na niebie zaroiło się od dronów. Seria ataków, Kijów uderzył w Rosji

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ukraina przeprowadziła serię ataków na obiekty zlokalizowane w głębi Rosji. Ofiarą uderzeń padły m.in. Taganrog w obwodzie rostowskim, przedsiębiorstwo cementowe w Michajłowce oraz rafineria ropy naftowej w Syzraniu. Na terenie zaatakowanych obiektów wybuchły liczne pożary.

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Skutki ukraińskiego ataku na rafinerię w Syzraniu.
Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje w głębi Rosji, celem magazyn i rafineriaSupernova+ / Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła ataki na cele położone głęboko w Rosji, obejmujące Taganrog, zakład cementowy w Michajłowce oraz rafinerię w Syzraniu.
  • Według podanych informacji w Taganrogu uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówka edukacyjna, gazociąg i magazyn firmy Ozon, a w okolicy zestrzelono ponad 30 dronów i pocisków.
  • W Syzraniu i okolicach doszło do ataku na obiekt przemysłowy, pojawiły się doniesienia o pożarach i eksplozjach w rafinerii, a nad regionem zestrzelono ponad 40 dronów.
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Informację o ukraińskim ataku na Taganrog potwierdził w mediach społecznościowych gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar. Według przekazanych przez niego szczegółów uderzenia uszkodziły m.in. okna kilku budynków mieszkalnych, placówkę edukacyjną, gazociąg i magazyn firmy Ozon. W mieście wybuchło kilka pożarów.

"Według informacji operacyjnych nie ma ofiar ani rannych (...). Na miejscu pracują służby ratunkowe" - napisał na portalu Telegram. W nocy siły rosyjskie zestrzeliły w tym rejonie łącznie ponad 30 dronów i pocisków.

Wojna w Ukrainie. Kijów zaatakował w Taganrogu

Ukraińskie media i kanały monitoringu spekulują, że celem ataku mogły być zakłady przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego Berijew, jedna z kluczowych rosyjskich firm zajmujących się rozwojem i naprawą samolotów wojskowych. Kijów uderzył w nie kilkukrotnie w przeszłości.

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Wiadomo także, że siły Ukrainy zaatakowały magazyn jednego z największych rosyjskich sprzedawców internetowych - firmy Ozon. Ukraińcy od kilku miesięcy biorą na cel tę gałąź gospodarki.

Wśród celów ukraińskiego ataku, jak donosi portal TSN, znalazły się także zakłady spółki Sierbriakowciemient w pobliżu miasta Michajłowka w obwodzie wołgogradzkim. Według szacunków przedsiębiorstwo odpowiada za ok. 6 proc. rosyjskiej produkcji cementu.

W mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia i nagrania pokazujące dym i pożary w siedzibie firmy, ale informacja ta nie została na razie potwierdzona przez żadną ze stron.

Rafineria w Syzraniu w ogniu. Atak dronów Ukrainy

O ukraińskim ataku poinformował także gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiodoriszczew. Jak przekazał, jego ofiarą padł "jeden z obiektów przemysłowych", a nad regionem zestrzelono ponad 40 dronów. W wyniku uderzenia nikt nie zginął.

Polityk nie sprecyzował, którego przedsiębiorstwa dotyczył atak. W mediach społecznościowych pojawiają się jednak informacje o pożarach i eksplozjach w rafinerii ropy naftowej w Syzraniu. To jeden z największych obiektów tego typu w regionie, o wydajności około 7-8,9 mln ton ropy rocznie.

Źródła: TASS, TSN, UNIAN

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