Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Na niebie zaroiło się od dronów. Ewakuacje w dwóch zakładach w Rosji

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Dwa centra logistyczne w miastach Ufa i Orenburg w głębi Rosji, należące do firmy Ozon, jednego z największych rosyjskich podmiotów na rynku e-commerce, padły ofiarą ataku ukraińskich dronów. Przedsiębiorstwo poinformowało, że w obu lokalizacjach konieczna była ewakuacja pracowników. To kolejne tego typu uderzenie Ukrainy w ostatnich dniach.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Start rakiety na tle nieba, intensywny wybuch z płomieniami i dymem. Zdjęcie ilustracyjne.
Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w magazyn firmy Ozon w głębi Rosji (zdj. ilustracyjne)Global Images Ukraine/ ContributorGetty Images

W skrócie

  • Dwa magazyny logistyczne firmy Ozon w Ufie i Orenburgu zostały zaatakowane przez ukraińskie drony, co wymusiło ewakuację załogi w obu lokalizacjach.
  • Centrum w Ufie zostało tymczasowo zamknięte z powodu niewielkich uszkodzeń, natomiast obiekt w Orenburgu wznowił pracę i nie doznał zniszczeń.
  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że zestrzelono 267 ukraińskich dronów podczas tej nocy na terytorium Rosji i Krymie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Informacja o ataku sił Ukrainy została przekazana przez samo przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych. Firma potwierdziła, że faktycznie doszło do uderzenia, w wyniku którego centrum logistyczne w mieście Ufa zostało tymczasowo zamknięte.

"Szybko ewakuowaliśmy wszystkich pracowników, według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Nie doszło do pożaru" - czytamy w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Kijów zaatakował w głębi Rosji, celem Ozon

Jak przekazano, uszkodzenia w obiekcie są niewielkie, ale na miejscu trwają działania ekspertów, przeprowadzających oględziny. Dostawy, które miały trafić do tego magazynu są przekierowywane.

"Alarm bezpieczeństwa" został ogłoszony również w centrum logistycznym w Orenburgu, gdzie także przeprowadzono ewakuację. Obiekt szybko jednak wznowił działanie - według informacji przekazanych przez Ozon nie został on uszkodzony.

Zobacz również:

Zniszczony budynek w obwodzie sumskim; dron zestrzelony nad Kijowem
Wojna w Ukrainie

Syreny przeszywały noc w Ukrainie. Rosjanie uderzali w kilka celów

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski

Ofiarą ukraińskich dronów tej samej nocy miał paść zakład Bashkir Soda Company, największego producenta sody w Rosji, zlokalizowany w mieście Sterlitamak, położonym ok. 120 kilometrów od Ufy. Kanały monitoringu donosiły o eksplozji na terenie obiektu, informacje te nie zostały jednak na razie oficjalnie potwierdzone.

Ukraina - Rosja. Dziesiątki dronów na rosyjskim niebie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy z środy na czwartek nad terytorium Rosji i zaanektowanym Krymem zestrzelono łącznie 267 ukraińskich dronów. Resort tradycyjnie nie podaje liczby bezzałogowców, które trafiły w cel.

Ozon, jedna z największych rosyjskich firm na rynku sprzedaży internetowej i główny konkurent Wildberries, nie po raz pierwszy stała się celem Kijowa. Na początku tygodnia Ukraińcy uderzyli w obiekty przedsiębiorstwa zlokalizowane m.in. w Adygei, Krasnodarze i Dagestanie.

Do tej pory Ozon był atakowany w dużo mniejszym stopniu niż Wildberries, w ostatnich dniach jednak skala uderzeń skierowanych przeciwko firmie się zwiększa.

Źródło: The Moscow Times

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski osobiście pilotuje nową inicjatywę Ukrainy
Świat

Ukraina chce nowego sojuszu. Inicjatywa może być konkurentem dla Polski

Agnieszka Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk


"Polityczny WF": Czy PiS kończy się na naszych oczach? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze