Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Na Kremlu wybuchła panika". Co stoi za atakami Rosji? Kallas wprost

Karol Płatek

Ukraińskie ataki dronowe przeprowadzane głęboko na terytorium Rosji wywołują "panikę" na Kremlu - oceniła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Polityk podkreśliła również, że Unia Europejska nie zamierza być neutralnym mediatorem między Kijowem a Moskwą. Wskazała też, jaki UE ma plan w sprawie sankcji.

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Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji oraz prezydent Rosji Władimir Putin
Kaja Kallas i Władimir Putin. Szefowa unijnej dyplomacji oceniła, że ukraińskie ataki dronowe w głębi Rosji wywołują na Kremlu oznaki paniki.Nicolas Landemard / Le Pictorium/RAMIL SITDIKOV/AFP Associated PressEast News

W skrócie

  • Kaja Kallas stwierdziła, że ukraińskie ataki dronowe na terytorium Rosji powodują panikę wśród rosyjskich władz, a odpowiedzią Kremla jest nasilanie ataków na Ukrainę.
  • Kallas podkreśliła, że Unia Europejska przygotowuje nowy pakiet sankcji wymierzonych w rosyjski przemysł zbrojeniowy i instytucje finansowe.
  • Szefowa unijnej dyplomacji zaznaczyła, że Unia Europejska nie zamierza być neutralnym pośrednikiem w rozmowach między Ukrainą a Rosją.
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Kaja Kallas odniosła się do ostatnich ukraińskich ataków na cele położone daleko od linii frontu, w tym do uderzeń na obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu.

W rozmowie z AFP szefowa unijnej dyplomacji stwierdziła, że działania Ukrainy wywołują niepokój po stronie rosyjskich władz.

- To wyraźnie pokazuje również panikę po stronie Rosji. Właśnie dlatego zwiększają liczbę terrorystycznych ataków na Ukrainę - ponieważ nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić - powiedziała Kallas.

Wojna w Ukrainie. Kaja Kallas: Putin traci pieniądze, ludzi i impet

Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę, że Ukraina coraz skuteczniej uderza w rosyjską infrastrukturę naftową, która pozostaje jednym z głównych źródeł finansowania wojny.

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- Ukraina znacząco zwiększyła liczbę uderzeń na obiekty naftowe, ponieważ to właśnie ropa finansuje wojnę przeciwko Ukrainie - oceniła.

Zdaniem Kallas Kreml znajduje się pod coraz większą presją. - Widzimy jednocześnie, że Putin traci pieniądze, ludzi i impet. Dlatego zwiększa ataki na ludność cywilną - stwierdziła.

Według polityk ostatnie rosyjskie naloty mają przede wszystkim wywoływać strach wśród Ukraińców, jednak dotychczas nie doprowadziły do złamania ich oporu.

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UE przygotowuje kolejne sankcje przeciw Rosji

Kallas poinformowała, że Unia Europejska pracuje nad kolejnym pakietem sankcji wymierzonych w Rosję. Jak wyjaśniła, nowe restrykcje mają uderzyć przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz instytucje, które pomagają Kremlowi finansować działania wojenne.

- Mamy bardzo jasny cel. Chcemy uderzyć w przemysł wojskowy i instytucje finansowe, aby Rosja nie mogła pozyskiwać środków na prowadzenie tej wojny - podkreśliła.

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Unia Europejska nie będzie pośrednikiem w rozmowach między Ukrainą i Rosją

Szefowa unijnej dyplomacji odniosła się również do pojawiających się sugestii, że Unia Europejska mogłaby odegrać rolę neutralnego pośrednika w rozmowach między Ukrainą a Rosją. Kallas odrzuciła taki scenariusz.

- Europa nigdy nie będzie neutralnym mediatorem między Rosją a Ukrainą, ponieważ stoimy po stronie Ukrainy i bronimy własnych podstawowych interesów bezpieczeństwa - powiedziała pod koniec maja podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych UE na Cyprze.

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Kallas podkreśliła, że państwa Unii nie mogą traktować obu stron konfliktu w jednakowy sposób. Jednocześnie zaznaczyła, że kluczowym problemem pozostaje brak gotowości Rosji do prowadzenia rzeczywistych negocjacji pokojowych.

- Jak dotąd nie widzimy po stronie Rosji chęci do prawdziwych rozmów. Najważniejsze jest znalezienie sposobu, by skłonić Moskwę do negocjacji z Ukrainą - podsumowała Kallas.

Źródło: AFP

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