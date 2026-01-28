W skrócie ISW wskazuje, że Rosja ponownie wysuwa roszczenia terytorialne i polityczne wykraczające poza Donbas.

Według analityków rosyjskie żądania dotyczą również "stref buforowych" w obwodach charkowskim, sumskim i dniepropietrowskim oraz warunków wobec państw NATO.

W rosyjskiej retoryce powracają żądania całkowitej kapitulacji Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według ISW Rosja wyznacza sobie nowe cele polityczne i strategiczne, w tym żądania wobec NATO i państw zachodnich. Okazją do ich osiągnięcia są trwające negocjacje pokojowe, które miałyby doprowadzić do zawieszenia broni w Ukrainie.

Szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin powiedział w ostatnim czasie, że pokojowe rozwiązanie musi polegać na wyeliminowaniu "głównych przyczyn" wojny. Z kolei Aleksiej Żurawlew, wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej, podkreślił, że "Donbas nie jest kwestią najważniejszą" oraz poruszył tematy NATO i "ukraińskiego neonazizmu".

ISW zauważa, że tego typu wypowiedzi i żądania odzwierciedlają stanowisko Rosji z lat 2021-2022. Kreml powiela tym samym retorykę, którą starał się uzasadnić inwazję na sąsiednią Ukrainę.

Rosja domagała się wówczas przede wszystkim wstrzymania polityki rozszerzenia NATO, wycofania zachodnich wojsk na pozycje sprzed 1997 roku oraz ograniczenia aktywności wojskowej. W kontekście Ukrainy mówiło się z kolei o zastąpieniu aktualnego rządu Ukrainy gabinetem kontrolowanym de facto przez Moskwę.

Ukraina - Rosja. Żądania terytorialne Moskwy

Rewizjonistyczna polityka Rosji, której kulminacją była inwazja na Ukrainę, "zburzyła fundamenty systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego opartego na prawie międzynarodowym i zasadach zawartych m.in. w Akcie Stanowiącym NATO-Rosja z 1997 roku" - pisał po wybuchu wojny Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Dziś - zdaniem ISW - można zauważyć powrót do narracji sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny. Analitycy instytutu zwracają uwagę na publikacje rosyjskich mediów i ultranacjonalistycznych kanałów, takich jak Cargard (tsargard.tv). Te wskazują, że nawet wycofanie wojsk ukraińskich z Donbasu będzie jedynie krokiem przed realizacją kluczowych żądań Rosji. W tym kontekście ponownie pojawiają się znane w rosyjskiej propagandzie hasła takie jak "denazyfikacja" i "demilitaryzacja" Kijowa.

Oświadczenia przedstawicieli Kremla, złożone rosyjskiej opinii publicznej, potwierdzają, że Rosja nie zadowoli się tymczasowym rozwiązaniem pokojowym i domaga się całkowitej kapitulacji Ukrainy - zauważa ISW.

Wojna w Ukrainie. Media: Donbas za gwarancje bezpieczeństwa

"Financial Times" informował na początku tego tygodnia, że Stany Zjednoczone w ostatnim czasie sugerowały Ukrainie, że ta może zrezygnować z Donbasu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Biały Dom zaprzeczył tym doniesieniom.

Władze Rosji publicznie deklarują, że postępy w negocjacjach pokojowych z Ukrainą są uzależnione od zgody Kijowa na oddanie stronie rosyjskiej części obwodu donieckiego kontrolowanej przez ukraińskie wojska. Obecnie jest to około 25-30 proc. terytorium tego regionu.

Znajdują się tam m.in. miasta Kramatorsk i Słowiańsk - ważne ośrodki, uważane przez Ukraińców za kluczowe punkty oporu powstrzymujące rosyjskie siły przed ewentualną ofensywą w głąb kraju.

Kryzys w SOP a relacje rząd-prezydent. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Nadzór pełni minister spraw wewnętrznych i administracji. Kropka. Polsat News Polsat News