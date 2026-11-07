W skrócie Donald Trump przekazał, że Rosja i Ukraina chcą się dogadać, a nadchodzące porozumienie ma objąć swoim zasięgiem całą architekturę bezpieczeństwa w Europie.

Dawyd Arachamija ze strony ukraińskiej wskazał, że nowa strategia USA zakłada odejście od kwestii Donbasu na rzecz dyskusji o szerokim modelu bezpieczeństwa.

Szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył, że zakończenie wojny wymaga odpowiedniej kolejności: najpierw zawieszenie broni, a dopiero potem rozmowy o architekturze bezpieczeństwa.

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- Rosja i Ukraina, po raz pierwszy, myślę, chcą się dogadać. Mamy spotkania. Miałem dziś rozmowy telefoniczne. Jutro będę rozmawiał - powiedział Trump dziennikarzomi po wylądowaniu w Palm Beach, dokąd udał się na weekend.

- Myślę, że to będzie bardzo duże porozumienie. Myślę, że obejmie całą Europę. To będzie bardzo duże - mówił. Dodał, że w piątek poczynione zostały duże postępy w tej kwestii.

W czwartek wysłannik prezydenta Jared Kushner poinformował, że USA przeprowadziły w czwartek w Brukseli "owocne i merytoryczne" rozmowy z Ukrainą, NATO i europejskimi partnerami na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz szerszej architektury bezpieczeństwa europejskiego.

Kushner dodał, że celem USA jest "uwzględnienie obaw dotyczących bezpieczeństwa wszystkich stron poprzez praktyczne, wspólnie uzgodnione rozwiązania, które ograniczą ryzyko wybuchu kolejnego konfliktu".

Wojna w Ukrainie. Ukraiński negocjator o "architekturze bezpieczeństwa" w Europie

W piątek członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego Dawyd Arachamija ocenił, że nowe podejście amerykańskich negocjatorów polega na odejściu od skupiania się na "nierozwiązywalnej" kwestii Donbasu i na spojrzeniu na szerszą, powojenną architekturę bezpieczeństwa w Europie, by zachęcić Rosjan do ustępstw.

Arachamija ocenił, że celem nowej strategii Waszyngtonu jest skłonienie Moskwy do "bardziej produktywnej" postawy i ustępstw "w imię szerszego obrazu".

- Chodzi o to, by spojrzeć z lotu ptaka na szerszą powojenną europejską architekturę bezpieczeństwa. To jest takie podejście. Nie wiemy, czy zadziała, ale na pewno jest zainteresowanie, by o tym rozmawiać - powiedział. Zaznaczył, że powojennej architektury "nie da się wdrożyć bez Europy", co oznacza że odgrywać będzie ważną rolę w rozmowach. Nie sprecyzował, co oznaczałoby to w praktyce.

Trump wieści przełom w Ukrainie. Sikorski: Niezbędne jest zachowanie właściwej kolejności

Odnosząc się do tej kwestii, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski powiedział po spotkaniu z szefem MSZ Ukrainy oraz szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas, że choć wspiera wszystkie inicjatywy dotyczące działania na rzecz zakończenia wojny, to niezbędne jest zachowanie właściwej kolejności.

Najpierw ma być zawieszenie broni, następnie rozmowy o trwałym pokoju, a dopiero potem ewentualnie rozmowy o tym, jak przywrócić funkcjonowanie architektury bezpieczeństwa w Europie i być może, w jaki sposób przywrócić reżimy kontroli zbrojeń.



