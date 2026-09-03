W skrócie Władimir Putin stwierdził podczas Wschodniego Forum Gospodarczego, że Rosja powinna być gotowa na różne wyzwania w kontekście niedoborów benzyny.

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną spowodowały poważny kryzys paliwowy i znaczny spadek produkcji ropy.

Putin poinformował, że rosyjskie firmy naftowe podejmują działania w celu ochrony obiektów i odbudowy zakładów.

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- Zakładaliśmy, że są to obiekty czysto cywilne i nie mogą być celem żadnych ataków, nawet w konflikcie zbrojnym - mówił o ukraińskich atakach na rosyjską infrastrukturę energetyczną Władimir Putin. - Ale w tym względzie się myliliśmy; nasz przeciwnik, niestety, myśli inaczej - przyznał.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie przyczyniły się do gwałtownego spadku produkcji produktów naftowych. Jak ocenił "The Moscow Times", wywołały one "najpoważniejszy kryzys paliwowy" w historii nowożytnej Rosji.

Kryzys paliwowy w Rosji. Putin: Musimy być przygotowani na wszystko

Według Putina Rosja "jest zmuszona odpowiedzieć w ten sam sposób" na ataki na rafinerie. Jak ocenił, odpowiedź ta "okazała się znacząca". Powiedział on również, że jego kraj musi wzmacniać systemy obrony przeciwlotniczej.

Zapewniał także, że rosyjskie koncerny naftowe rzekomo rozpoczęły już aktywne działania mające na celu samodzielną ochronę swoich obiektów i stopniowo odbudowują uszkodzone zakłady.

Moderator zapytał Putina, czy Rosjanie powinni przyzwyczajać się do ciągłych niedoborów benzyny, spowodowanych ukraińskimi atakami na rafinerie. - Musimy być przygotowani na wszystko. Tylko nasza gotowość da jasno do zrozumienia każdemu, kto chce nam zaszkodzić, że najlepiej tego nie robić - odpowiedział mu polityk.

Od początku roku ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie rafinerie co najmniej 70 razy. Jak opisuje "The Moscow Times", spowodowało to spadek przerobu ropy w Rosji do najniższego poziomu od 20 lat.

Źródła: "The Moscow Times", "Kommersant"



