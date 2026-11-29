W skrócie
- Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podkreślił, że Ukraina chce uczyć się od Polski doświadczeń w zakresie decentralizacji oraz pozyskiwania środków europejskich.
- Pełnomocnik rządu RP Paweł Kowal zapowiedział tworzenie planów współpracy między samorządami, biznesem i rządem, które mają wspierać proces odbudowy Ukrainy.
- Minister Sybiha ocenił, że przyszły porządek bezpieczeństwa w Europie zależy od sojuszu polsko-ukraińskiego, a po zakończeniu wojny region ten otworzy się na inwestycje.
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- Droga Polski do sukcesu w Unii Europejskiej prowadziła przez reformy decentralizacyjne, które dały bardzo dobre wyniki - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podczas pierwszego forum regionalnego "Towtry".
- W Ukrainie musimy się jeszcze wiele nauczyć i skorzystać z doświadczeń, którymi dzielą się z nami polscy przyjaciele, zwłaszcza w dziedzinie samorządności i pozyskiwania środków europejskich - stwierdził.
Odbudowa Ukrainy. "Powstają plany współpracy"
Forum "Towtry" odbyło się w Satanowie w obwodzie chmielnickim na historycznym Podolu. Uczestniczyły w nim polskie firmy, zaproszone przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG).
"Powstają plany współpracy w trójkącie: samorządy, biznes i rząd. Więcej szczegółów niebawem" - napisał na platformie X pełnomocnik rządu RP ds. odbudowy Ukrainy, Paweł Kowal.
Kowal przyjechał na to wydarzenie z wiceminister aktywów państwowych Elizą Zeidler i przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W forum uczestniczył Wsewołod Czencow, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej.
"Po wojnie region otworzy się na inwestycje". Szef MSZ Ukrainy zapowiada
Sybiha wyraził wdzięczność partnerom międzynarodowym, którzy podczas rosyjskich ataków przyjechali do jego kraju. - Pracujemy w warunkach codziennego rosyjskiego terroru rakietowego - zaznaczył, cytowany w komunikacie ukraińskiego MSZ.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy ocenił, że od sojuszu polsko-ukraińskiego zależy przyszły porządek bezpieczeństwa w Europie. - Uważam, że po wojnie ten region otworzy się na inwestycje - powiedział.
- W tym roku na mapie partnerstw pojawiła się Inicjatywa Karpacka, którą zrealizował prezydent (Ukrainy - red.) Wołodymyr Zełenski. W wydarzeniu wziął udział premier Polski Donald Tusk. Inicjatywa tworzy szerokie ramy współpracy i pokazuje, jak ważny jest regionalny wymiar polityki oraz praktyczne podejście, które pozwala angażować regiony. Forum "Towtry" ma pokazać wszystkim partnerom i uczestnikom znaczenie takiej współpracy - oświadczył Sybiha.