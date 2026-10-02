Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Musimy kopać tunele". Ekspert wyjaśnia, co dzieje się w Ukrainie

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosjanie uszkodzili i nadal atakują część ukraińskich mostów. - Musimy kopać tunele - stwierdził Iwan Stupak, były pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Pomysł zakłada wielomiliardową inwestycję, ale według eksperta rząd mimo to powinien się na nią zdecydować. - Potrzebny nam co najmniej jeden taki tunel - dodał Stupak.

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Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin na kolażu z tunelem metra pomiędzy nimi, portrety w garniturach.
Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin. Kolaż ilustracyjnyGetty Images/Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine; HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, SEFA KARACAN / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Część ukraińskich mostów została uszkodzona podczas rosyjskich ataków, co według byłego pracownika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wymaga rozważenia kopania tuneli jako inwestycji strategicznej.
  • Rosja wielokrotnie atakowała most Południowy w Kijowie, co skutkowało wstrzymaniem ruchu pociągów i utrudnieniami w komunikacji miejskiej.
  • Były pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ocenia, że budowa przynajmniej jednego tunelu pod Dnieprem jest niezbędna ze względów militarnych, mimo wysokich kosztów inwestycji.
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Rosja kilkukrotnie wymierzyła w most Południowy w Kijowie. Informację o atakach podały w piątek rano ukraińskie media, natomiast po południu komunikat o kolejnym tego dnia uderzeniu przekazała agencja Reutera, a potwierdził później mer ukraińskiej stolicy. To drugi most kijowskiej linii metra.

Po atakach ruch pociągów i naziemnej komunikacji miejskiej został wstrzymany. Według agencji Unian doszło do zawalenia części konstrukcji. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że na drogach w pobliżu mostu wprowadzono ruch jednym pasem.

Rosja atakuje mosty w Ukrainie. Stupak: Zniszczenie nie jest priorytetem

Iwan Stupak, były pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, twierdzi, że mosty raczej przetrwają. Przypomniał, że ukraińska armia przez długi czas po wybuchu wojny próbowała zniszczyć most w Chersoniu, aby odciąć drogę Rosjanom, ale radziecka konstrukcja okazała się wyjątkowo trwała.

- Widać jednak, że Federacja Rosyjska skupia się na tym obszarze. Tyle że dla nich nie liczy się zniszczenie tych mostów, co uniemożliwienie transportu wojskowych ciężarówek z dronami, materiałami wybuchowymi, pociskami oraz ciężkim sprzętem zarówno na lewy brzeg, na front, jak i na prawą stronę czy do hangarów na naprawy - powiedział Stupak w wywiadzie dla agencji Unian.

Ekspert zauważył, że Rosjanie "mogą na przykład zostawić tylko jeden drożny pas ruchu zamiast trzech, a sytuacja (Ukraińców - red.) i tak już będzie trudna".

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Ukraina wykopie most? "Musimy mieć przynajmniej jeden"

Stupak sugerował, że wzmożone ataki Rosjan na ukraińskie mosty mogą być efektem ulepszenia rosyjskiej broni. - Wcześniej unikali takich ataków. Być może pytanie brzmi o celność tych rakiet. Bo nawet zachodnie bronie o wysokiej precyzji mają z nimi problem - wyjaśnił.

Dopytywany, jak rozwiązać ten problem, ekspert wezwał do wykopania tunelu. Podkreślił, że stworzenie przejścia podziemnego będzie kluczowe szczególnie po zakończeniu wojny - głównie ze względów militarnych, aby być gotowym na przyszłe zagrożenia.

- Potrzebujemy przynajmniej jednego takiego tunelu. Rozumiem, że to miliardy dolarów. Ale musimy mieć przynajmniej jeden taki tunel - ocenił Stupak.

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Kijów próbował zbudować podziemne przejście pod Dnieprem w czasach sowieckich, ale w 1941 roku budowę przerwano. Pod koniec II wojny światowej władze regionu próbowały wznowić projekt, lecz po kilku latach starań ostatecznie uznano inwestycję za nieperspektywiczną i ją porzucono.

Według Stupaka obecnie Ukraina dysponuje lepszą technologią, więc wyzwania techniczne nie byłyby tak istotne. - Tutaj warto pytać o finansowanie. No ale dla nas to kwestia przetrwania - podsumował.

Źródła: Unian, Kyiv Post

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