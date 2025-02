- Biorąc pod uwagę ambicje Władimira Putina i to, co widzimy dzisiaj, robi on wszystko, co w jego mocy, aby utrzymać tę wojnę. I to jest fakt. Posunie się w tym jeszcze dalej. I pomyśli o innych krajach. Jestem tego pewien - mówił Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Davidem Lammym w Kijowie.