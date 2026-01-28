W skrócie Analitycy ISW podważają twierdzenia Walerija Gierasimowa o zwycięstwach Rosji pod Kupiańskiem.

Raport ISW wykazał brak dowodów na sukcesy Rosjan w miejscowości Kupjanśk-Wuzłowyj i mniejsze postępy terytorialne niż podaje strona rosyjska.

Służba graniczna Ukrainy informuje o intensyfikacji działań Rosji w obwodzie charkowskim.

Od początku roku Rosji udało się zająć o połowę mniej ukraińskiego terytorium niż deklaruje Kreml - czytamy w analizie amerykańskiego think tanku Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjski dowódca odtrąbił sukces. Analitycy nie znaleźli dowodów

Raport jest odpowiedzią na przekaz szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa o rzekomych sukcesach Rosji w miejscowości Kupianśk-Wuzłowyj, położonej w pobliżu Kupiańska w obwodzie charkowskim. Według analityków oświadczenia te nie pokrywają się z rzeczywistością.

Gerasimow twierdził między innymi, że rosyjscy żołnierze rzekomo niszczą otoczone przez nich ukraińskie wojska na wschodnim brzegu rzeki Oskoł i że zablokowali 800 ukraińskich obrońców na obszarze czterech na sześć kilometrów w pobliżu Kupiańska.

Kłamstwa Gierasimowa obaliły początkowo Siły Zbrojne Ukrainy. ISW również nie znalazło dowodów na obecność Rosjan w miejscowości Kupianśk-Wuzłowyj. Rosyjskie wojska zaobserwowano natomiast na obszarze 3,5 km od północnej granicy miasta i około 8,5 km od wschodniej granicy miejscowości.

W swoim raporcie Gerasimow twierdził kłamliwie, że od początku roku Rosja zajęła 17 miejscowości i ponad 500 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Tymczasem ISW, opierając się na dowodach, zauważa, że Moskwie udało się posunąć naprzód o 265,45 kilometrów kwadratowych.

Analitycy podkreślają, że kłamstwa rosyjskiego dowództwa, dotyczące zwycięstw na polu bitwy, nie są niczym nowym. Ich zdaniem celem okupantów jest skłonienie Ukrainy i Zachodu do przyjęcia żądań, których Rosja nie jest w stanie osiągnąć militarnie.

Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja w okolicy Kupiańska

Agencja Unian przypomina, że wcześniej starszy porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie "Alex" oświadczył, że na północ od Kupiańska obrońcom udało się odciąć grupy Rosjan. Według wojskowego Ukraińcy kontynuują "oczyszczanie" miasta z okupantów. Jednocześnie zaznaczył, że sytuacja w rejonie miejscowości Kupianśk-Wuzłowyj jest "znacznie gorsza".

Służba graniczna Ukrainy poinformowała tymczasem, że w ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała działania wzdłuż granicy w obwodzie charkowskim, który sąsiaduje z rosyjskim obwodem biełgorodzkim.

