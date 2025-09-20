W skrócie Rosja przeprowadziła nocne ataki na ukraińskie miasta, powodując eksplozje i pożary w różnych regionach kraju.

W wyniku ostrzału zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych, część z nich w stanie ciężkim.

Polska odpowiedziała na zagrożenie, podrywając myśliwce i podnosząc gotowość obrony powietrznej.

W nocy z piątku na sobotę Federacja Rosyjska przeprowadziła ataki na ukraińskie miejscowości. Eksplozje słyszalne były m.in. w obwodzie dniepropietrowskim w mieście Dniepr.

Ponadto wybuchy, jak przekazywali mieszkańcy, miały miejsce także w Mikołajowie w obwodzie lwowskim oraz w kilku dzielnicach obwodu kijowskiego.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali kilka miejscowości. Seria zniszczeń i pożarów

Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkiewicz także informował o eksplozjach w mieście i obwodzie. "Rosyjski agresor zaatakował Mikołajów dronami i pociskami. Nie ma żadnych ofiar. A to najważniejsze" - przekazał nad ranem.

W obwodzie dniepropietrowskim, według wstępnych danych, zginęła jedna osoba. "13 kolejnych osób zostało rannych. Większość poszkodowanych trafiła do szpitala w stanie średnim. Stan jednego mężczyzny jest określany jako ciężki" - napisał w sieci szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Łysak.

W mieście Dniepr uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, wieżowce czy garaże. O uderzeniu w bloki informował również mer Dniepra Borys Fiłatow. Na miejscu wybuchły pożary.

W stolicy Ukrainy, na skutek rosyjskich ataków, także uszkodzone zostały budynki i garaże. Szczątki zestrzelonych dronów spadły natomiast na kilka samochodów, które następnie stanęły w płomieniach.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

W związku z działaniami Federacji Rosyjskiej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło nad ranem o poderwaniu myśliwców.

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - informowało w sobotę wojsko.

Około godz. 7 akcja została zakończona, a systemy wróciły do standardowego działania. Jednocześnie Dowództwo RSZ zapewniło, że monitorują sytuację.

