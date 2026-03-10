W skrócie Siły ukraińskie przeprowadziły skuteczne ataki na pozycje rosyjskie na nielegalnie okupowanym Krymie, powodując kumulację strat po stronie rosyjskiej.

Według partyzantów Atesz Moskwa rozważa zmianę dowództwa 31. Dywizji Obrony Powietrznej z powodu strat, szczególnie w systemach obrony przeciwlotniczej.

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu trzech rosyjskich systemów Pancyr, bazy operatorów dronów oraz kutra desantowego na Krymie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Proukraińska grupa partyzancka Atesz opisuje, że problemy rosyjskiego dowództwa w regionie nielegalnie okupowanego Krymu zaczęły narastać wraz z regularnymi i skutecznymi atakami sił ukraińskich.

Kolejne zniszczenia i kumulacja strat na przestrzeni ostatnich miesięcy sprawić miały, że na Kremlu stracili cierpliwość.

Atesz w swoim komunikacie wskazuje w szczególności na straty w systemach obrony przeciwlotniczej. Partyzanci informują również, że do Sewastopola na Krymie wysłana została z Moskwy komisja inspekcyjna.

Wojna w Ukrainie. Moskwa traci cierpliwość

Według działających w terenie agentów tatarsko-ukraińskiego ruchu oporu rosyjscy okupanci mają rozważać zmianę składu dowództwa 31. Dywizji Obrony Powietrznej. Ta podlega pod 4. Armię Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej z siedzibą dowództwa w Rostowie nad Donem.

31. dywizja odpowiada za ochronę przestrzeni powietrznej nad Sewastopolem i Dżankojem. Atesz wskazuje, że głównie przy użyciu zestawów Pancyr i systemów rakietowych S-400 Triumf.

Jednakże przez ataki Ukraińców zasoby okupanta się skurczyły. Moskwa zdaje sobie z tego sprawę - opisują partyzanci.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Prócz strat krytyczne luki w obronie nielegalnie okupowanego Krymu pojawiły się, gdy Rosjanie w zeszłym roku zaczęli wycofywać część sprzętu - właśnie z uwagi na obawy przed atakami.

Ukraina atakuje okupanta na Krymie. Rosjanie liczą straty

Najnowsze doniesienia o stratach najeźdźcy na Krymie pochodzą z poniedziałku.

Ukraińska marynarka wojenna podała, że zniszczyła trzy rosyjskie systemy przeciwlotnicze Pancyr i bazę operatorów dronów. Trafiła też kuter desantowy na okupowanym Krymie.

Ukraińcy poinformowali też o ataku na lotnisko Kirowske we wschodniej części Krymu, gdzie magazynowano drony Orion.

Kijów o udanych atakach na sprzęt najeźdźców niejednokrotnie informował też, zamieszczając nagrania z operacji. Tak było m.in. w przypadku uderzenia z lutego, kiedy z dymem poszedł system obrony powietrznej Pancyr-S1. Jeden taki zestaw kosztuje do 20 mln dolarów.

"Słuchaj pan swojego idola". Kierwiński zaapelował do Czarnka Polsat News Polsat News